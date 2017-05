PBSC livre son 50 000e vélo - Le leader mondial est heureux de le remettre à BIXI Montréal dans le cadre du 375e anniversaire de la Ville de Montréal







MONTRÉAL, le 28 mai 2017 /CNW Telbec/ - PBSC Solutions urbaines, pionnière des systèmes de vélo-partage et leader mondial de l'industrie, annonce avec fierté qu'elle a produit et livré son 50 000e vélo. Après neuf ans, le Bixi original, nommé Iconic par PBSC, se retrouve maintenant sur trois continents et dans plus d'une vingtaine de villes partout à travers le monde.

Voyez les vélos ici !

C'est pour souligner le 375e anniversaire de la métropole que PBSC a choisi de remettre ce 50 000e vélo à BIXI Montréal, là où tout a commencé. Un modèle unique a été conçu pour l'occasion, fabriqué en aluminium brossé, arborant les couleurs de BIXI et habillé d'une illustration de l'artiste montréalais Benoit Tardif.

« On célèbre le 50 000e vélo, mais c'est beaucoup plus qu'un simple nombre », a déclaré Luc Sabbatini, PDG de PBSC. « C'est le symbole du dévouement de notre équipe et de la confiance témoignée par nos partenaires mondiaux envers nos solutions, qui incluent non seulement les vélos, mais aussi les stations, kiosques, et toute la technologie derrière qui assure une gestion efficace des systèmes. »

Des racines montréalaises

Ce vélo, au design imaginé par Michel Dallaire, a été développé en ayant comme objectifs d'être robuste, sécuritaire et adapté à une grande variété d'usagers. Devenu une icône montréalaise, le vélo a été positionné au 19e rang des 50 meilleures inventions de l'année en 2008 selon le Time Magazine, en plus d'être introduit au Musée de la civilisation en 2013. Il se démarque par son guidon en forme de panache, par son cadre à la forme d'un boomerang et par l'ingénierie de la pièce d'ancrage, protégée par un brevet.

Près d'une décennie d'innovation

Avec des dizaines de millions de trajets réalisés sur ses milliers vélos chaque année, PBSC recueille une quantité impressionnante de données sur lesquelles elle s'appuie pour faire évoluer le vélo-partage et repousser les limites de l'industrie. C'est ainsi que l'entreprise a développé et lancé la toute première famille de vélos de l'industrie en 2016, avec un modèle plus léger, le FIT, un vélo à assistance électrique, le BOOST, en plus de l'original ICONIC.

L'entreprise va également au-delà des besoins des clients avec une offre de service clé en main, intégrant même un tout nouveau service de soutien stratégique pour la commandite et la publicité sur les espaces d'affichage des villes par le biais de sa division PBSC Media.

« Nous sommes engagés et motivés à repousser les limites non seulement de l'industrie du vélo-partage, mais aussi de la mobilité urbaine dans son ensemble », poursuit Luc Sabbatini. « Restez à l'affût, il y a encore beaucoup à venir. Nous continuons de jouer notre rôle de leader afin d'atteindre notre objectif de changer le monde, une ville à la fois. »

À propos de PBSC Solutions Urbaines

Avec plus de 160 millions de trajets depuis ses débuts, PBSC Solutions Urbaines est un chef de file mondial en matière de systèmes publics de vélos libre-service. Son système utilise des terminaux sans fil alimentés à l'énergie solaire et une technologie de pointe agile et facile à utiliser. PBSC est le seul fournisseur de vélos libre-service qui offre aux villes trois modèles de vélos : ICONIC, FIT et BOOST, un vélo à assistance électrique. PBSC est une pionnière en matière de solutions de vélopartage et, fidèle à sa mission de changer le monde une ville à la fois, continue d'ouvrir la voie à des alternatives durables aux modes de transport traditionnels en milieu urbain, et ce, à l'échelle mondiale.

