/R E P R I S E -- Marc-André Coallier roule pour les jeunes de la rue/

MONTRÉAL, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'OEUVRE LÉGER a le plaisir d'annoncer la participation de Marc-André Coallier, son porte-parole pour la cause des jeunes de la rue, à la quatrième activité cycliste Pédalons pour L'OEUVRE LÉGER. Le 28 mai prochain, il se joindra à 83 cyclistes qui franchiront entre 50 et 150 km pour L'OEUVRE LÉGER à l'occasion du Défi métropolitain organisé par Vélo Québec. Ces cyclistes forment 12 équipes motivées à recueillir des fonds pour les jeunes de la rue du Québec et d'ailleurs dans le monde. L'OEUVRE LÉGER est fière d'annoncer que les participants ont déjà amassé plus de 60 000 $, sur un objectif de 80 000 $. Le départ aura lieu à l'aréna André-Saint-Laurent de Beloeil, au 799, rue Lajeunesse, entre 7 h et 10 h; le retour est prévu vers 15 h 30.

Marc-André Coallier : un porte-parole engagé

Engagé dans sa communauté et toujours aussi allumé, l'ancien animateur du Club des 100 watts s'est imprégné du travail des organismes et des intervenants soutenus par L'OEUVRE LÉGER pour mieux comprendre la réalité des personnes touchées par l'itinérance : « Chaque fois que je croise un itinérant, je me dis que personne ne mérite de vivre dans la rue. L'itinérance est une forme extrême de pauvreté et d'exclusion sociale. Voilà une des raisons qui m'ont incité à m'investir et à pédaler pour la cause des jeunes de la rue », explique Marc-André Coallier.

À propos de L'OEUVRE LÉGER

Depuis plus de 65 ans, L'OEUVRE LÉGER travaille à la réduction de la pauvreté et de l'exclusion sociale en misant sur la capacité des populations à mettre en place les structures, les moyens et les outils nécessaires pour organiser la réponse aux besoins fondamentaux. À ce jour, plus de 25 millions de personnes ont obtenu l'aide de L'OEUVRE LÉGER dans le cadre de projets mobilisateurs et innovants. Pour de plus amples renseignements sur L'OEUVRE LÉGER, nous vous invitons à consulter : www.pedalonsleger.org, www.leger.org et à suivre @LOEUVRELEGER sur Twitter.

