Le CN reçoit un avis de grève du syndicat représentant ses chefs de train au Canada







Les Teamsters pourraient déclencher une grève

au plus tôt mardi matin

MONTRÉAL, le 27 mai 2017 /CNW/ - Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd'hui que la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada - chefs de train, agents de train et agents de triage (CFTC-CAT), qui représente environ 3 000 chefs de train et préposés aux manoeuvres du CN au Canada, lui a remis un préavis de 72 heures lui signifiant son intention de déclencher la grève à 4 h 00 HAE le 30 mai 2017.

Mike Cory, vice-président exécutif et chef de l'exploitation du CN, a déclaré : « Nous continuons de négocier de bonne foi avec l'aide d'un médiateur nommé par le gouvernement fédéral afin de parvenir à une entente équitable avant la date butoir du déclenchement de la grève. Nous offrons également de régler nos différends en ayant recours à l'arbitrage exécutoire présidé par un arbitre impartial. Nous demeurons optimistes quant à nos chances de parvenir à une entente sans qu'il y ait d'interruption de travail. »

Véritable pilier de l'économie, le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire couvrant le Canada et le centre des États-Unis.

