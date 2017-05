Déclaration de la ministre Joly à l'occasion du Ramadan







OTTAWA, le 27 mai 2017 /CNW Telbec/ - Ce soir marque le début du ramadan, un mois sacré de jeûne et de prière, célébré par les musulmans du Canada et du monde entier. Ce mois, qui commémore la révélation du Coran au prophète Mahomet, permet de se livrer à l'introspection, de donner aux pauvres et de passer du temps entre amis et en famille.

Les personnes qui observent le Ramadan jeûneront de l'aube au crépuscule, comme pratique d'autodiscipline, de rapprochement avec Dieu et de compassion envers ceux qui souffrent. Elles se rassembleront ensuite pour partager le repas du soir, l'iftar.

Durant le Ramadan, prenons le temps de reconnaître et d'apprécier les contributions incroyables des Canadiens musulmans et de réfléchir à la façon dont nous bénéficions tous de la diversité et de l'ouverture d'esprit de notre pays.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et de ministre responsable du Multiculturalisme, j'offre mes meilleurs voeux à tous ceux et celles qui observent le Ramadan. Ramadan Mubarak!

