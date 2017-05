Avis aux médias - Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) rend hommage aux pompiers décédés







MONTRÉAL, le 27 mai 2017 /CNW Telbec/ - Mme Anie Samson, vice-présidente du comité exécutif, responsable de la sécurité publique et des services aux citoyens à la Ville de Montréal, en compagnie du directeur du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), M. Bruno Lachance, et du lieutenant-gouverneur du Québec, l'Honorable Michel J. Doyon, invite les représentants des médias à un événement hommage aux pompiers décédés.

DATE : Le dimanche 28 mai 2017



HEURE : 10 h



LIEU : Centre de services financiers des pompiers

2600, boulevard Saint-Joseph Est à Montréal

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 27 mai 2017 à 15:00 et diffusé par :