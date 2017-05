Le Gouvernement du Québec se réjouit de la tenue au Québec du prochain sommet du G7







QUÉBEC, le 27 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec salue l'annonce de la tenue au Québec, en 2018, du 44e Sommet des dirigeants du G7.

La ville de La Malbaie, dans la région de Charlevoix, accueillera cette importante rencontre en 2018. L'annonce en a été faite aujourd'hui par le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, lors du 43e Sommet tenu à Taormine, en Italie. Rappelons que le Canada assumera la présidence du G7 en 2018.

Citations :

«C'est avec fierté que le Québec accueille le choix du Canada de tenir cet événement politique d'envergure dans la magnifique région de Charlevoix. Il s'agira d'une occasion de visibilité exceptionnelle, qui permettra au Québec de démontrer son savoir-faire et de promouvoir ses atouts économiques et touristiques. Le Gouvernement du Québec offrira sa pleine collaboration et mettra tout en oeuvre pour contribuer au succès de cet événement. »

Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

« La tenue de cet événement dans Charlevoix est signe de notre capacité d'accueil et offrira une fenêtre unique sur cette magnifique région et sur le Québec tout entier. Elle est donc source de fierté pour l'ensemble de la région de la Capitale-Nationale. »

François Blais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je suis ravie que Charlevoix ait été retenue pour accueillir un tel événement. La venue des dirigeants des sept plus grands pays industrialisés engendrera des retombées économiques et touristiques considérables au sein notre milieu de vie. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour le rayonnement de notre destination reconnue, entre autres, pour la beauté de ses paysages et son authenticité. »

Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme

Faits saillants :

Le Québec a accueilli en 1981 à Montebello , en Outaouais, le premier sommet du G7 tenu au Canada .

, en Outaouais, le premier sommet du G7 tenu au . En plus du Canada , le G7 regroupe l'Allemagne, les États-Unis, la France , l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni.

, le G7 regroupe l'Allemagne, les États-Unis, la , l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Les Sommets des dirigeants du G7 comptent sur la participation des chefs d'État et de gouvernement des pays membres en plus, traditionnellement, de représentants d'institutions européennes, d'organisations internationales et d'autres pays invités.

SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie

