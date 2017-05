Le premier ministre Trudeau participe au Sommet du G7 en Italie







TAORMINE, Italie, le 27 mai 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui sa participation au Sommet du G7, à Taormine, en Italie. Pendant son séjour à Taormine, le premier ministre a mis en valeur l'engagement du Canada à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes, à faire avancer l'égalité des sexes, à lutter contre les changements climatiques et à encourager une croissance économique dont la classe moyenne profitera.

Les dirigeants ont signé une déclaration sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent et ont renouvelé leur détermination à empêcher la radicalisation et l'extrémisme violent, ainsi qu'à traduire en justice les terroristes. Le premier ministre Trudeau a souligné la nécessité pour les membres du G7 de ne pas verser de rançon à des groupes terroristes.

Les dirigeants ont adopté la première feuille de route du G7 pour un cadre économique qui accorde une importance particulière à l'égalité des sexes afin d'éliminer les obstacles qui empêchent la pleine participation économique, politique et sociale des femmes et des filles dans le monde. Le Canada s'engage à faire avancer l'égalité entre les hommes et les femmes au cours de son mandat à la présidence du G7 en 2018.

Le premier ministre Trudeau a réaffirmé l'engagement du Canada à adopter des mesures pour encourager une économie à faibles émissions de carbone et à mettre en oeuvre l'Accord de Paris. Le premier ministre a insisté sur le fait que l'exploitation responsable des ressources énergétiques et l'atteinte des objectifs fixés dans les accords internationaux vont de pair.

Le premier ministre a aussi souligné l'importance de la mise en oeuvre intégrale de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, ce qui constitue un tournant important pour le Canada dans ses efforts visant à promouvoir des ententes commerciales qui créent de bons emplois pour la classe moyenne et dont les retombées profitent à tout le monde.

En 2018, le Canada occupera la présidence du G7. En s'appuyant sur les thèmes de la présidence italienne de 2016, le Canada fera la promotion de ses priorités à l'échelle nationale et internationale : bâtir une classe moyenne forte, faire avancer l'égalité des sexes, lutter contre les changements climatiques et promouvoir le respect de la diversité et l'inclusion.

Citation

« Au G7 cette fin de semaine, nous avons eu d'excellentes discussions sur les questions relatives à la sécurité, aux changements climatiques, à l'égalité des sexes et à une croissance économique dont la classe moyenne pourra profiter. Nous avons parlé des préoccupations que les inégalités à l'échelle mondiale suscitent et de la façon dont les gouvernements doivent aider les gens à affronter l'incertitude de notre monde qui évolue constamment. Sur ce point, j'ai répété certaines déclarations faites par le passé, en encourageant les gouvernements à travailler avec leurs citoyens pour développer ensemble des vraies solutions durables. »

-- Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Les dirigeants du G7 - qui partagent les mêmes valeurs sur le plan de la liberté et de la démocratie, le même respect des droits humains et de la primauté du droit - se réunissent chaque année pour discuter de questions d'intérêt national et mondial. Le G7 se compose du Canada, de la France , de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis. Des représentants de l'Union européenne sont aussi présents aux réunions.

Le G7 remonte au milieu des années 1970 et la présidence du G7, occupée à tour de de rôle par les pays membres, définit les points inscrits à l'agenda annuel en consultation avec les autres membres. L'Italie occupe la présidence en 2017 et le Canada l'occupera en 2018.

Des rencontres de ministres du G7 ont aussi lieu chaque année pour donner suite à l'agenda des dirigeants. L'Italie tiendra en tout douze réunions de ministres du G7 en 2017.

Le premier ministre a rencontré ses homologues de France, du Japon, du Royaume-Uni, du Nigéria et des États-Unis, en plus de son homologue de Guinée (président de l'Union africaine) avec le président de la Commission de l'Union africaine.

Pendant le Sommet, les leaders se sont engagés à s'attaquer aux inégalités, à faire appel à l'innovation et à aider les travailleurs à acquérir de nouvelles compétences. Ils ont aussi envisagé des moyens de soutenir l'innovation à travers les économies et d'améliorer l'accès à l'éducation et à la formation en lien avec l'évolution actuelle du monde et avec l'économie numérique.

Le premier ministre a insisté sur le fait que le Canada maintient son appui à l'Ukraine et que le G7 doit rester solidaire pour ce qui est des sanctions imposées à la Russie. Les dirigeants ont aussi réaffirmé leur engagement à l'égard de la non-prolifération et du désarmement, notamment en Corée du Nord.

Le premier ministre est très inquiet du nombre sans précédent de gens qui fuient les conflits et la persécution à l'échelle mondiale. Le Canada est déterminé à offrir son aide et à protéger les réfugiés, ainsi qu'à s'attaquer aux causes premières de leur détresse.

Pendant le G7, le premier ministre Trudeau et le premier ministre japonais Shinzo Abe ont salué la conclusion d'un accord substantiel sur l'acquisition et l'échange de services, qu'ils ont convenu de signer le plus rapidement possible. Un tel accord facilitera la coopération entre les forces canadiennes et les forces japonaises, notamment pendant des exercices conjoints d'entraînement, les opérations d'aide humanitaire et de secours après des catastrophes et les missions onusiennes de maintien de la paix.

Après le Sommet, les dirigeants du G7 ont émis un communiqué conjoint sur les grandes priorités et les principales difficultés à l'échelle mondiale, notamment sur la manière de contrer le terrorisme et les menaces à la sécurité, de stimuler une croissance économique inclusive et durable et de renforcer les bases de l'égalité des sexes et la situation socioéconomique des femmes.

