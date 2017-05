Le Canada sera l'hôte du Sommet du G7 en 2018 dans Charlevoix au Québec







TAORMINE, Italie, le 27 mai 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le Sommet du G7 en 2018 aura lieu au Manoir Richelieu, à La Malbaie (Québec). Situé dans la région de Charlevoix, cet endroit unique et idyllique met en valeur la beauté naturelle vaste et diverse de notre pays, tout en évoquant l'importance historique du fleuve Saint-Laurent.

Le sommet de l'année prochaine permettra au Canada de faire la promotion de ses priorités à l'échelle nationale et internationale : renforcer la classe moyenne, avancer l'égalité des sexes, lutter contre les changements climatiques et promouvoir le respect de la diversité et de l'inclusion.

Il s'agira aussi d'une importante occasion pour le Canada d'engager ses homologues du G7 au sujet de problèmes urgents d'envergure mondiale, et de poursuivre leur travail commun en vue d'encourager une économie axée sur la croissance propre et l'innovation.

Une annonce a aussi été faite en parallèle aujourd'hui au Manoir Richelieu par le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, et par la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier.

« Le Canada est fier d'accueillir le Sommet du G7 de 2018 dans Charlevoix. Cette région dynamique est à l'image de notre pays - du bilinguisme, à la diversité culturelle, en passant par des paysages éblouissants chaque saison. Je suis impatient d'accueillir mes homologues l'an prochain dans la magnifique région de Charlevoix. Je suis convaincu qu'ils en tomberont amoureux, tout comme les Canadiens l'ont fait depuis des générations. »

- Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Ce sommet sera le sixième accueilli par le Canada et le premier qui aura lieu au Québec depuis 1981.

Les sommets canadiens précédents ont eu lieu dans la région de Muskoka, en Ontario (2010), dans la région de Kananaskis , en Alberta (2002), à Halifax , en Nouvelle-Écosse (1995), à Toronto , en Ontario (1988), à Ottawa - Montebello , en Ontario et au Québec (1981).

