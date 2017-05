Opération patrimoine - Une journée entière consacrée à la découverte du patrimoine matériel et immatériel de la rue Saint-Paul dans le Vieux-Montréal







MONTRÉAL, le 27 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que la population montréalaise est conviée à la journée festive de l'Opération patrimoine. Et c'est devant le Marché Bonsecours, sur la rue Saint-Paul dans le Vieux-Montréal, que les festivités ont été lancées ce matin en présence de M. Richard Bergeron, responsable de la Stratégie centre-ville au comité exécutif de la Ville de Montréal, du conteur Michel Faubert, artiste associé à l'Opération patrimoine, et de M. Robert Turgeon, directeur d'Héritage Montréal, partenaire d'Opération patrimoine.

« Pendant toute la journée, petits et grands auront le loisir de participer à des activités gratuites qui leur feront découvrir les nombreuses facettes du patrimoine matériel et immatériel de la rue Saint-Paul, dans la section située en face du Marché Bonsecours, qui a récemment été réaménagée. C'est sous le thème « Les pavés de Montréal » que des professionnels de la Ville de Montréal, des artisans et des représentants d'organismes du domaine du patrimoine dévoileront notamment des pans de l'architecture, l'histoire, la tradition et l'archéologie de la plus ancienne artère commerciale de la métropole et qui est aussi étroitement liée à sa fondation. Je les remercie tous de leur précieuse collaboration pour transformer cette journée festive en une belle occasion de souligner l'importance du patrimoine dans la construction du Montréal d'hier et d'aujourd'hui», a déclaré M. Richard Bergeron.

« C'est un honneur pour Héritage Montréal d'être partenaire de l'Opération patrimoine, une initiative née, il y a 25 ans, d'une collaboration entre Héritage Montréal et les professionnels de la Ville de Montréal. En cette journée de festivités consacrée à la découverte de la magnifique rue Saint-Paul, rue fondatrice de notre métropole, nous invitons les Montréalais et les Montréalaises à se joindre à nous pour célébrer la richesse de notre patrimoine dans toute sa diversité! », a indiqué M. Robert Turgeon.

Visite guidée du Marché Bonsecours, animation autour des vestiges et artéfacts qui ont été découverts durant les travaux de réaménagement de la rue Saint-Paul, table ronde sur le patrimoine immatériel, projections de courts métrages sur le patrimoine archéologique et exploration de la rue Saint-Paul avec les enfants sont autant d'exemples qui illustrent la riche programmation de la journée festive d'Opération patrimoine. On y apprendra notamment que les nouveaux pavés de la rue Saint-Paul sont faits de granit et proviennent de la région du Mont-Laurier.

« C'est un réel bonheur d'être associé à Opération patrimoine dans le cadre de cette journée festive qui lève le voile sur une dimension du patrimoine que j'affectionne particulièrement. J'ai en effet consacré ma vie à la mise en valeur du chant traditionnel, de la musique, du conte et du récit de vie et j'ai la possibilité aujourd'hui de mettre en valeur ces éléments du patrimoine immatériel », a souligné M. Michel Faubert.

La programmation complète et gratuite de la journée festive et tous les renseignements concernant Opération patrimoine sont disponibles sur le site ville.montreal.qc.ca/operationpatrimoine. Rappelons qu'Opération patrimoine se décline jusqu'en décembre 2017 en plusieurs activités adressées au grand public, dont les « Grands prix » et le « Lieu coup de coeur », pour lesquels tous les Montréalais sont appelés à participer en allant sur le site Opération patrimoine.

Opération patrimoine est soutenue dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, financée conjointement par le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal. Soulignons qu'Héritage Montréal est un précieux partenaire d'Opération patrimoine.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 27 mai 2017 à 11:15 et diffusé par :