Ardent Mills élargit l'étendue de son rappel volontaire des produits à base de farine en conformité complète avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments







Ardent Mills offre des conseils afin de consommer les produits à base de farine faite de blé canadien en toute sécurité

BRAMPTON, ON, le 27 mai 2017 /CNW/ - Ardent Mills a pleinement collaboré avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) en rappelant volontairement certaines marques de farine et de produits à base de farine. L'ACIA a demandé l'élargissement de l'étendue de ce rappel pour inclure la farine et les produits à base de farine qui ont en partie été produits à partir de 11 cargaisons du même blé canadien utilisé pour produire la farine et les produits à base de farine précédemment rappelés, cargaisons qui pourraient contenir des traces de la bactérie E. coli O121. Ardent Mills a élargi l'étendue de ce rappel afin de faire preuve de la plus grande prudence, ce qui s'inscrit dans le cadre de son engagement soutenu en matière de salubrité alimentaire. Aucune contamination ni maladie n'a été rapportée jusqu'à maintenant en lien avec la consommation des produits faisant l'objet de ce plus récent rappel.

La farine est un produit agricole cru obtenu après le broyage et le tamisage du blé. Toute céréale crue moulue en farine peut contenir des bactéries ou microbes présents dans l'environnement extérieur dans lequel elle pousse. Les produits rappelés n'ont pas été exposés à davantage ou à moins de risques à cet égard que toute autre farine ou tout autre produit à base de farine moulue au moyen de ce savoir-faire traditionnel.

« La salubrité alimentaire est d'une importance primordiale pour Ardent Mills, et nous adhérons aux protocoles obligatoires rigoureux en matière de salubrité alimentaire afin de nous assurer que des bactéries pathogènes ne soient pas introduites au cours du processus de mouture, et ce, dans tous nos centres de production », a affirmé Kent Juliot, vice-président, Recherche, Qualité et Services techniques à Ardent Mills, dont les activités d'exploitation et de services sont soutenues par plus de 40 minoteries et usines de mélange à travers l'Amérique du Nord.

Ardent Mills offre aux consommateurs des conseils à suivre afin de s'assurer de cuisiner et de consommer de délicieux produits à base de céréales en toute sécurité lorsqu'ils utilisent de la farine faite à partir de blé canadien. La cuisson (au four ou par micro-ondes), la friture, la torréfaction ou l'ébullition des aliments préparés avec de la farine permet d'éliminer les risques liés aux bactéries.

Ne goûtez pas la pâte ou les préparations crues, ni tout autre produit contenant de la farine qui n'a pas été cuite. Même la consommation d'une petite portion pourrait vous rendre malade.

Faites cuire les aliments faits de pâte ou d'une préparation avant de les consommer.

Utilisez toujours de l'eau chaude et du savon afin de nettoyer les bols, les ustensiles et les surfaces qui ont été en contact avec de la farine.

Lavez vos mains avec du savon et de l'eau tiède immédiatement après avoir manipulé de la farine, de la pâte ou une préparation crue.

Ardent Mills

Ardent Mills est une entreprise de minoterie et d'ingrédients de premier plan, dont l'objectif est d'être un partenaire fiable auprès de sa clientèle, des consommateurs et des collectivités en offrant des solutions innovantes nutritives à base de céréales. Les activités d'exploitation et de services d'Ardent Mills sont soutenues par 40 minoteries et des usines de mélange et une boulangerie spécialisée, et un centre d'innovation mobile, toutes situées aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico. Ardent Mills, dont le siège social est situé à Denver, au Colorado, est profondément ancrée dans les collectivités de l'Amérique du Nord et elle emploie plus de 100 meuniers certifiés, créant des milliers d'emplois locaux et apportant des milliards de dollars aux économies locales. Pour en savoir davantage sur Ardent Mills, visitez le site http://fr.ardentmills.ca/.

