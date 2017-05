/R E P R I S E -- Campagne de prévention « Pas de mégots dans les pots »/







MONTRÉAL, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Service de sécurité incendie (SIM) lance la campagne « Pas de mégots dans les pots » qui vise à sensibiliser les citoyens aux dangers d'éteindre des articles de fumeur dans les pots à fleurs et les plates-bandes. Il s'agit d'une habitude que beaucoup de gens jugent inoffensive, mais qui est à l'origine d'incendies ayant fait plus de 8,4 M$ de dommages en 2016.

Dès le 27 mai, des équipes de prévention du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) seront présents dans les principaux lieux de vente de fleurs de la ville, notamment, le Rendez-vous des horticulteurs du Jardin Botanique et les marchés publics Jean-Talon, Atwater et Maisonneuve pour sensibiliser les citoyens qui seront, comme à l'habitude, fort nombreux à vouloir acheter des plantes et des fleurs pour leur aménagements paysagers estivaux.

Le SIM rappelle que le terreau utiliser pour le jardinage contiennent des matières végétales et des engrais chimiques qui sont inflammables lorsque exposés à une source de chaleur. Un mégot de cigarette écrasé dans ce genre de mélange terre peut continuer à se consumer pendant quatre à cinq heures avant de s'enflammer. Le danger d'incendie est encore plus grand si les bacs et les jardinières sont exposés au soleil et aux vents par temps très chaud.

« Il est important de comprendre que les pots et autres bacs pour plantes et fleurs ne sont pas des cendriers ! Il faut être prudent, en particulier si vous fleurissez votre balcon. Prenez le temps d'expliquer aux personnes qui vous visitent que le simple geste d'enfouir un mégot dans un de vos pots pourrait être fatal », rappelle la responsable de la sécurité publique et services aux citoyens au comité exécutif, Mme Anie Samson.

« Il revient à chaque citoyen de s'assurer de connaître ce qui peut être une source potentielle d'incendie. Il importe de s'informer et de rester vigilant, rappelle Mme Louise Desrosiers, porte-parole du SIM.

Quelques conseils de prévention

De tels incidents peuvent être évités en mettant en pratique quelques judicieux conseils de prévention incendie comme :

S'assurer de garder les pots de fleurs et plates-bandes humides, notamment lors des périodes de grande chaleur.

Utiliser en tout temps un cendrier approprié pour l'extérieur, protégé du vent et posé sur une surface stable recouverte d'une matière non combustible.

Utiliser, si nécessaire, une boîte de conserve ayant une bonne profondeur qu'on rempli de sable humide ou d'eau.

Pour d'autres conseils, visitez http://ville.montreal.qc.ca/sim/

