/R E P R I S E -- Avis aux médias - Opération patrimoine - Invitation à participer à la journée festive consacrée au patrimoine matériel et immatériel de la rue Saint-Paul/







MONTRÉAL, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - M. Richard Bergeron, responsable de la Stratégie centre-ville au comité exécutif de la Ville de Montréal, en compagnie de M. Robert Turgeon, directeur d'Héritage Montréal, invite les représentants des médias au lancement de la journée festive d'Opération patrimoine, auquel participera le conteur Michel Faubert à titre d'artiste associé.

Diverses activités gratuites, ludiques et éducatives mettant en valeur l'archéologie, l'architecture, l'histoire et la tradition de la rue Saint-Paul seront offertes à la population montréalaise au cours de la journée consacrée au patrimoine matériel et immatériel de la rue Saint-Paul.

Pour en savoir plus sur la programmation de la journée festive d'Opération patrimoine, visitez le site ville.montreal.qc.ca/operationpatrimoine.

Date : Samedi 27 mai 2017



Heure : 11 h



Lieu : 350, rue Saint-Paul Est, devant le Marché Bonsecours, dans le Vieux-Montréal

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 27 mai 2017 à 07:00 et diffusé par :