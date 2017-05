Mise à jour d'un avis de rappel d'aliments - Rappel de diverses marques de farines et de produits à base de farine en raison de la bactérie E. coli O121

Marque Produit Format CUP Codes

Creative Baker Farine tout usage 10 kg 6 28622 10180 8 Codes de lot qui contiennent : 6 285 SK et 2017 OC 11 6 286 SK et 2017 OC 12 6 312 SK et 2017 NO 07 6 313 SK et 2017 NO 08

Creative Baker Farine tout usage 20 kg 6 28622 10142 6 Codes de lot qui contiennent : 6 293 SK et 2017 OC 19 6 309 SK et 2017 NO 04

Creative Baker Farine de blé entier 10 kg 6 28622 10131 0 Codes de lot qui contiennent : 6 280 SK et 2017 AL 06 6 307 SK et 2017 MA 02 6 308 SK et 2017 MA 03

Brodie Farine préparée pour gâteaux et pâtisseries 1 kg 0 59000 01484 5 Codes de lot qui contiennent : 6 313 548 et 2018 FE 08 6 314 548 et 2018 FE 09

Brodie Farine préparée pour gâteaux et pâtisseries 2,5 kg 0 59000 01482 1 Codes de lot qui contiennent : 6 294 548 et 2018 JA 20 6 295 548 et 2018 JA 21

Golden Temple 1er choix mélange de farine de blé dur Atta 9 kg 0 59000 11541 2 Codes de lot qui contiennent : 6 286 548 et 2018 JA 12 6 287 548 et 2018 JA 13 6 299 548 et 2018 JA 25 6 300 548 et 2018 JA 26

Golden Temple Mélange de farine de blé dur Atta 9 kg 0 59000 11544 3 Codes de lot qui contiennent : 6 278 548 et 2018 JA 04 6 279 548 et 2018 JA 05 6 293 548 et 2018 JA 19 6 294 548 et 2018 JA 20 6 306 548 et 2018 FE 01

Golden Temple Farine de blé Atta 9 kg 0 59000 11545 0 Codes de lot qui contiennent : 6 279 548 et 2018 JA 05 6 280 548 et 2018 JA 06 6 292 548 et 2018 JA 18 6 293 548 et 2018 JA 19

Golden Temple Sooji Crème de blé 2 kg 0 59000 01552 1 Codes de lot qui contiennent : 6 293 548 et 2018 JA 19 6 312 548 et 2018 FE 07 6 313 548 et 2018 FE 08

Purity Crème de blé 550 g 0 59000 03968 8 Codes de lot qui contiennent : 6 317 548 et 2018 FE 12 6 318 548 et 2018 FE 13

Robin Hood Farine tout usage, original 1 kg 0 59000 01632 0 Codes de lot qui contiennent : 6 312 548 et 2018 MA 07 6 313 548 et 2018 MA 08

Robin Hood Farine tout usage, original 2,5 kg 0 59000 01658 0 Codes de lot qui contiennent : 6 278 548 et 2018 AL 04 6 279 548 et 2018 AL 05 6 280 548 et 2018 AL 06 6 296 548 et 2018 AL 22 6 297 548 et 2018 AL 23 6 298 548 et 2018 AL 24 6 310 548 et 2018 MA 05 6 311 548 et 2018 MA 06 6 319 548 et 2018 MA 14

Robin Hood Farine tout usage, original 5 kg 0 59000 01654 2 Codes de lot qui contiennent : 6 305 548 et 2018 AL 30 6 306 548 et 2018 MA 01 6 317 548 et 2018 MA 12 6 318 548 et 2018 MA 13

Robin Hood Farine tout usage, original 10 kg 0 59000 01652 8 Codes de lot qui contiennent : 6 292 548 et 2018 AL 18 6 295 548 et 2018 AL 21 6 298 548 et 2018 AL 24 6 301 548 et 2018 AL 27 6 305 548 et 2018 AL 30 6 306 548 et 2018 MA 01 6 308 548 et 2018 MA 03 6 309 548 et 2018 MA 04 6 312 548 et 2018 MA 07 6 313 548 et 2018 MA 08 6 314 548 et 2018 MA 09 6 319 548 et 2018 MA 14

Robin Hood Farine tout usage, non blanchie 2,5 kg 0 59000 01659 7 Codes de lot qui contiennent : 6 297 548 et 2018 AL 23 6 298 548 et 2018 AL 24 6 308 548 et 2018 MA 03 6 309 548 et 2018 MA 04

Robin Hood Farine tout usage, non blanchie 5 kg 0 59000 01685 6 Codes de lot qui contiennent : 6 302 548 et 2018 AL 28 6 303 548 et 2018 AL 29 6 304 548 et 2018 AL 30 6 317 548 et 2018 MA 12

Robin Hood Farine tout usage, blé entier 2,5 kg 0 59000 01510 1 Codes de lot qui contiennent : 6 285 548 et 2018 JA 11 6 286 548 et 2018 JA 12 6 295 548 et 2018 JA 21 6 296 548 et 2018 JA 22 6 309 548 et 2018 FE 04 6 310 548 et 2018 FE 05

Robin Hood Premier choix - farine à pain - blanc de ménage 5 kg 0 59000 01519 4 Codes de lot qui contiennent : 6 303 548 et 2018 AL 29 6 314 548 et 2018 MA 09 6 316 548 et 2018 MA 11 6 317 548 et 2018 MA 12

Robin Hood Premier choix - mélange à pain - multigrains 5 kg 0 59000 01521 7 Codes de lot qui contiennent : 6 302 548 et 2018 JA 28 6 303 548 et 2018 JA 29

Robin Hood Premier choix - Farine instantanée 2,5 kg 0 59000 01534 7 Codes de lot qui contiennent : 6 319 548 et 2018 FE 14 6 320 548 et 2018 FE 15

Robin Hood Farine tout usage, blé entier 5 kg 0 59000 01684 9 Codes de lot qui contiennent : 6 302 548 et 2018 JA 28

Robin Hood Mélange pour pain & petits pains - Blanc de ménage 1,36 kg 0 59000 00238 5 Codes de lot qui contiennent : 6 293 548 et 2017 AU 19 6 294 548 et 2017 AU 20 6 295 548 et 2017 AU 21 6 298 548 et 2017 AU 24 6 299 548 et 2017 AU 25

Robin Hood Farine instantanée 450 g 0 59000 03502 4 Codes de lot qui contiennent : 7018628 et 2018 AL 18 7019628 et 2018 AL 19 7020628 et 2018 AL 20 7022628 et 2018 AL 22 7023628 et 2018 AL 23 7024628 et 2018 AL 24 7025628 et 2018 AL 25