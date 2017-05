Lauréats de la 40e édition anniversaire des Prix du magazine annoncés







TORONTO, le 26 mai 2017 /CNW/ - La Fondation des Prix du magazine canadien (FPMC) a procédé plus tôt ce soir au dévoilement des lauréats de la 40e édition anniversaire des Prix du magazine canadien. Près de 300 professionnels de l'industrie, parmi lesquels les auteurs, artistes, rédacteurs, directeurs artistiques et éditeurs les plus illustres du pays, ont assisté à la cérémonie de remise de prix, où près de 75 publications finalistes étaient représentées.

Par le biais d'un message vidéo, le premier ministre Justin Trudeau a félicité les finalistes et lauréats et a salué l'excellence du travail des journalistes canadiens.

« Le Canada est plus fort grâce à une communauté journalistique dévouée et des créateurs remarquables comme vous », a affirmé le premier ministre.

Visitez magazine-prix.com pour consulter la liste exhaustive des finalistes et découvrir les oeuvres lauréates.

« Il y a quarante ans, la FPMC décida de créer une coalition d'institutions pour constituer le fondement de ce qui allait devenir les Prix du magazine canadien. L'objectif était de mettre en place un véritable programme national qui récompenserait l'excellence individuelle dans tous les aspects de l'industrie du magazine. Quarante ans plus tard, cet héritage perdure. Ce soir, nous avons souligné les réalisations exceptionnelles des créateurs de l'industrie du magazine au pays. Félicitations aux lauréats et finalistes, votre travail inspirera toute une génération future de journalistes canadiens ».

--Nino Di Cara, président de la FPMC

Des médailles d'or et d'argent ont été remises dans 25 catégories de prix lors de la cérémonie, qui était animée par Kim Pittaway, Michael de Pencier, et D.B. Scott, trois figures de proue de l'industrie du magazine canadien et tous lauréats du Prix de la Fondation pour contribution exemplaire. Dans un discours présenté lors du gala, Alicia Elliott, auteure autochtone primée dans la catégorie Essais, a exhorté tous les éditeurs et créateurs de magazine du pays à reconnaître le rôle qu'ils jouent dans l'éducation et l'information du public à l'égard d'enjeux culturels et de société complexes, notamment en ce qui concerne la valorisation des opinions et des perspectives des peuples autochtones dans les médias.

MAGAZINE DE L'ANNÉE

Cottage Life a été choisi Magazine de l'année 2017. Les publications québécoises Nouveau Projet (qui avait remporté le titre en 2015) et Ricardo ont reçu une mention d'honneur, tout comme les périodiques anglophones Explore et The Kit Compact.

LAURÉATS - MAGAZINES QUÉBÉCOIS

MÉDAILLÉS D'OR ET D'ARGENT

Sept magazines du Québec se sont distingués aux 40es Prix du magazine. Il s'agit de L'actualité, Nouveau Projet, Caribou, enRoute, JEU Revue de théâtre, esse Arts + Opinions, et Châtelaine.

Une récolte de 3 médailles d'or et dix mentions honorables place L'actualité en tête du classement des publications canadiennes les plus primées.

D'abord, en plus d'obtenir une mention honorable, Gérard DuBois a remporté les grands honneurs dans la catégorie Illustration grâce à son oeuvre « Une vie sexuelle pour les prêtres ? Pourquoi pas ? ». Ce prix porte à quatre le nombre de Prix du magazine canadien récoltés par l'illustrateur depuis 2013.

Grâce à sa chronique « Économie », Pierre Fortin a obtenu la médaille d'or et un quatrième Prix du magazine canadien depuis 2003. M. Fortin n'est plus qu'à une médaille d'égaler la récolte en carrière du fondateur de L'actualité, Jean Paré, dans la catégorie Chroniques.

Finaliste pour la toute première fois aux Prix du magazine canadien, la journaliste Anne-Marie Luca a obtenu l'or dans la catégorie Meilleur article de fond pour son texte « Les exilés de l'enfer ».

Pour conclure sur la récolte de L'actualité, notons également que deux mentions honorables ont été octroyées à Naël Shiab, alors que ses collègues Alec Castonguay, Chantal Hébert, Jonathan Trudel, Marc-André Sabourin, Catherine Perreault-Lessard, Isabelle Grégoire et Jocelyne Fournel ont tous reçu une mention d'honneur.

Grâce à une récolte de deux médailles d'or et six mentions d'honneur, Nouveau Projet se hisse au second rang des magazines québécois les plus primés, et au troisième rang parmi l'ensemble des publications.

L'équipe du magazine a récolté les grands honneurs dans la catégorie Paroles et images, pour le récit « Rosemont Petite-Syrie », signé par Félix Beaudry-Vigneux et illustré par Maxime Roy de Roy.

De même, les juges ont souligné la vision artistique de Ping Pong Ping en octroyant au studio la médaille d'or dans la catégorie Direction artistique d'un seul article pour « Le politique est personnel » paru dans le numéro hors-série Rétrospective.

Nouveau Projet, qui était finaliste pour le titre de Magazine de l'année pour une quatrième année consécutive, a obtenu cette année une mention d'honneur. Dans la catégorie de la meilleure direction artistique d'un numéro, Jean-François Proulx a récolté une mention d'honneur grâce au numéro 10 : Montréal.

Le jury a par ailleurs reconnu la qualité des oeuvres de Martin Gibert (« L'étrange cas du racisme sexuel »), Audrée Wilhelmy (« Ada en première »), Marie-Sophie Banville (« L'empire de l'éphémère ») et Chloé Savoie-Bernard (« Les filles sont belles ce soir ») en octroyant aux auteurs une mention honorable. Soulignons enfin que Judith Oliver, rédactrice en chef adjointe, a agi à titre de rédactrice-réviseure pour ces quatre oeuvres rédactionnelles.

À leur première participation aux Prix du magazine canadien, l'équipe de JEU Revue de théâtre a remporté une médaille d'or et une mention d'honneur dans la catégorie Meilleur article court. Ainsi, Françoise Major a raflé l'or grâce à son texte « Santa Martha Acatitla : le théâtre de la réconciliation », alors que Xavier Inchauspé (« L'art du peuple ») figure parmi les auteurs ayant reçu une mention honorable.

Caribou, publication en lice dans la catégorie Magazine de l'année l'an dernier, a récolté la médaille d'or pour le Meilleur dossier thématique grâce à « Nordicité », un grand dossier auquel ont collaboré près d'une trentaine de journalistes et créateurs.

Deux publications québécoises se sont distinguées dans la catégorie Journalisme de service. Il s'agit d'enRoute, le magazine d'Air Canada, qui a obtenu l'or pour une seconde année consécutive pour le palmarès des « Meilleurs nouveaux restos canadiens » (Andrew Braithwaite, journaliste) et de Châtelaine, qui a reçu la médaille d'argent pour le reportage « Santé des femmes. Le travail nous met en danger » de la journaliste Marie-Hélène Proulx.

Enfin, à leur première participation aux Prix du magazine canadien, l'équipe de la revue esse Arts + Opinions a décroché la médaille d'argent dans la catégorie Meilleure direction artistique d'un numéro (Studio FEED, direction artistique; Sylvette Babin, rédactrice en chef) en plus d'obtenir une mention d'honneur dans la catégorie Meilleur dossier thématique pour le numéro 87 : Le vivant / The Living.

MENTIONS HONORABLES

L'équipe de Ricardo a obtenu six mentions honorables dans les catégories Magazine de l'année, Meilleure page couverture, Meilleur dossier thématique : journalisme de service, Photographie : Mode de vie, et Paroles et images.

Soulignons aussi que bien que le jury ait décerné la palme de la meilleure page couverture au magazine Report on Business, c'est « Le temps des fraises » de Ricardo qui avait été le choix du public dans le cadre d'un sondage réalisé sur les réseaux sociaux en mai.

Enfin, des mentions d'honneur ont également été octroyées aux périodiques québécois B-SIDE (Meilleur dossier thématique), Conseiller (Meilleur article professionnel), Dînette (Direction artistique d'un numéro), DTK Magazine (un doublé dans la catégorie Photographie : Portraits), Esquisses (Meilleur article professionnel), Québec Science (Meilleur article de fond, Meilleur article court et Illustration) et Maisonneuve (Meilleure page couverture, Meilleur auteur de la relève, Illustration, Meilleur article unique en son genre et Journalisme d'enquête), de même qu'à la publication franco-ontarienne Pour parler profession (Meilleur article professionnel).

40es PRIX DU MAGAZINE CANADIEN - PUBLICATIONS LES PLUS PRIMÉES

Magazine OR ARGENT MH L'actualité 3 0 10 The Walrus 2 4 8 Nouveau Projet 2 0 6 The New Quarterly 2 0 2 Report on Business 1 2 8 Maclean's 1 1 4 Globe Style Advisor 1 1 1 Canadian Business 1 1 0 Today's Parent 1 1 1 Hazlitt 0 2 4 NOW Magazine 0 2 1

Lauréats d'une médaille d'or : Air Canada enRoute, Caribou, Corduroy, Geist, Hakai Magazine, JEU Revue de théâtre, The Malahat Review, Prairie Fire, Precedent

Lauréats d'une médaille d'argent : Atlantic Business Magazine, Châtelaine, esse Arts + Opinions, Listed, MoneySense, New Trail, ON Nature, PRISM International, Toronto Life

Lauréats d'une première médaille : Atlantic Business Magazine, Caribou, esse Arts + Opinions, Hakai Magazine, JEU Revue de théâtre, Listed, SAD Mag

FAITS SAILLANTS

Six textes parus dans The Walrus ont valu un prix à leurs auteurs (deux médailles d'or et quatre d'argent). Depuis 2006, c'est la dixième fois que The Walrus récolte le plus grand nombre de médailles aux Prix du magazine canadien depuis 2006.

La journaliste Nancy Macdonald s'est illustrée en remportant la médaille d'or dans la catégorie Portraits pour « This is How I'm Going to Die » et la médaille d'argent dans la catégorie Journalisme d'enquête grâce à « Justice Is Not Blind » (Maclean's).

Dans les catégories Poésie et Fiction, les médailles d'or ont été décernées à The New Quarterly. D'abord, la poète autochtone Selina Boan a remporté sa première médaille aux Prix pour sa série de poèmes « Meet Cree: A Practical Guide to the Cree Language ». Richard Kelly Kemick a quant à lui récolté une deuxième médaille d'or en carrière grâce à sa nouvelle intitulée « The Unitarian Church's Annual Young Writers' Short Story Competition ».

C'est la seconde fois que la publication de Waterloo en Ontario rafle l'or dans ces deux catégories. En effet, la publication avait aussi réussi ce doublé lors de l'édition 25e anniversaire des Prix du magazine canadien en 2003.

PRIX DE LA RELÈVE

La journaliste Amorina Kingdon a été nommée meilleure auteure de la relève, un titre très convoité. L'auteure de Victoria s'est distinguée grâce à son enquête « The Questionable Science of Vancouver's Port Expansion » publiée dans Hakai Magazine.

Eternity Martis (Hazlitt), Kyle Edwards (Maclean's), Sharon J. Riley (Maisonneuve), et Viviane Fairbank (Ryerson Review of Journalism) ont obtenu une mention honorable dans cette catégorie.

Pour connaître tous les gagnants et finalistes, téléchargez la liste des lauréats en format PDF.

PRIX DE LA FONDATION POUR CONTRIBUTION EXEMPLAIRE

Le Prix de la Fondation pour contribution exemplaire 2017 a été décerné à Madame Penny Caldwell, éditrice et vice-présidente de Cottage Life Media. Il s'agit de la plus haute distinction décernée à un individu au sein de l'industrie du magazine canadien. Mentore, professeure, bénévole au sein de plusieurs associations et jurys, et fervente partisane d'un renforcement de notre communauté, Mme Caldwell a marqué l'industrie du magazine canadien de façon indélébile. La FPMC est fière d'avoir rendu hommage à cette chef de file de l'industrie. Visitez magazine-prix.com pour lire la biographie de Penny Caldwell.

PRÉSENTATEURS ET INVITÉS D'HONNEUR

Également par l'entremise d'une vidéo, le maire de Toronto, John Tory, a transmis ses félicitations aux finalistes et lauréats, et attesté de son soutien envers les créateurs de magazine canadiens.

Alicia Elliott, une auteure native de Tuscarora (Six Nations), s'est adressée aux invités lors de la cérémonie. Les oeuvres de l'auteure, qui réside désormais à Brantford, en Ontario, sont plus récemment parues dans Room, Grain, The New Quarterly, The Malahat Review et CBC Arts. L'écrivaine a par ailleurs remporté la médaille d'or dans la catégorie Essais grâce à son oeuvre « A Mind Spread Out on the Ground » (The Malahat Review).

La cérémonie était animée par Kim Pittaway, Michael de Pencier, et D.B. Scott, récipiendaires du Prix de la Fondation pour contribution exemplaire. D'autres lauréats de cette distinction ont également pris part à l'événement : James Ireland, Sally Armstrong, Ken Rodmell, Lynn Cunningham, Stephen Trumper, Al Zikovitz, et Paul Jones.

L'illustrateur primé Min Gyo Chung, les auteurs primés Hon Lu et Desmond Cole, le directeur artistique primé Gilbert Li, et l'ancien président de la FPMC, Arjun Basu, ont également agi à titre de présentateurs.

À PROPOS DE L'ÉDITION 40e ANNIVERSAIRE DES PRIX DU MAGAZINE CANADIEN

Près de 300 membres de l'industrie du magazine canadien - des éditeurs, rédacteurs en chef, directeurs artistiques, auteurs, photographes, illustrateurs et autres professionnels - ont assisté à la cérémonie de remise des 40es Prix du magazine canadien, en compagnie de nos commanditaires et invités d'honneur distingués.

Quelque 197 publications canadiennes de part et d'autre au pays ont participé à la 40e édition des prix. Des magazines imprimés et numériques, publiés en français ou en anglais, ont soumis les oeuvres rédactionnelles et visuelles de plus de 2 000 artisans de l'industrie : journalistes, photographes, illustrateurs, rédacteurs en chef et directeurs artistiques.

Après plusieurs semaines de délibérations, les 112 juges bénévoles de la Fondation ont sélectionné un total de 202 candidatures soumises par 75 périodiques dans 25 catégories rédactionnelles, visuelles, intégrées et spéciales.

Dans les catégories rédactionnelles et visuelles, une bourse de 1 000 $ a été remise aux gagnants des médailles d'or.

REMERCIEMENTS

La FPMC tient à souligner le soutien du gouvernement du Canada, du Conseil des arts de l'Ontario et de la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario (SODIMO).

La Fondation remercie ses commanditaires et partenaires : Access Copyright, Alberta Magazine Publishers Association, Bookmark, Canadian Media Guild, Content Writers Group, CDS Global, le groupe CNW, Goetz Storytelling, ExpertWomen.ca, Impresa Communications, Oliver & Bonacini Rolland Enterprises, Ricardo Media, Ryerson University School of Journalism, Studio Wyse, TC Transcontinental Printing, University of King's College School of Journalism, Very Good Studios, et Vividata.

La FPMC est reconnaissante envers les 112 juges bénévoles qui ont offert leur temps et leur expertise pour évaluer les candidatures de l'édition 40e anniversaire des Prix du magazine canadien.

AU SUJET DE LA FONDATION DES PRIX DU MAGAZINE CANADIEN

La Fondation des Prix du magazine canadien est un organisme de charité national bilingue qui se consacre à la reconnaissance et à la promotion de l'excellence des publications imprimées et numériques canadiennes, par l'intermédiaire de programmes de prix et d'initiatives promotionnelles.

La Fondation produit annuellement deux programmes distincts, les Prix du magazine canadien et les Prix d'excellence en publication numérique. Tout au long de l'année, la Fondation met aussi en oeuvre diverses initiatives de marketing et organise des événements de perfectionnement professionnel.

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos des Prix du magazine canadien, veuillez communiquer avec :

