Déclaration - Le gouvernement du Canada réagit à la décision du Tribunal canadien des droits de la personne







OTTAWA, le 26 mai 2017 /CNW/ - L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Affaires autochtones et du Nord, et l'honorable Jane Philpott, ministre de la Santé, ont fait la déclaration suivante aujourd'hui :

Le gouvernement s'assure que les enfants et les familles des Premières Nations ont accès aux services et au soutien dont ils ont besoin.

Depuis plusieurs mois, nous travaillons avec diligence pour exécuter les ordonnances des décisions antérieures du Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) au sujet du principe de Jordan. Au cours de la dernière année, nous avons pris les devants pour repérer autant d'enfants des Premières Nations dans le besoin que possible afin de leur fournir les services nécessaires, et nous continuerons de le faire. Au 31 mars 2017, plus de 4 900 demandes de produits ou de services de santé, sociaux et éducatifs pour les enfants des Premières Nations avaient été approuvées dans le cadre de l'initiative « L'enfant d'abord », fondée sur le principe de Jordan.

Nous communiquons avec les familles des Premières Nations, les professionnels de la santé et les principaux intervenants pour faire mieux connaître le principe de Jordan, pour encourager les familles dans le besoin à se manifester et pour les aider à obtenir les services et le soutien nécessaires.

Nous nous empressons d'accorder des fonds pour aider les enfants dès qu'ils sont repérés. Un soutien et des services très variés sont offerts, y compris des soins de relève, un soutien en santé mentale, des aides à la mobilité, des services de transport à des rendez-vous, des services de traitement des dépendances et un soutien à l'éducation. Ces services sont financés dans le cadre de l'initiative « L'enfant d'abord », à laquelle le gouvernement a consacré un montant maximal de 382,5 millions de dollars sur trois ans.

Par ailleurs, nous travaillons depuis six mois en étroite collaboration avec des organismes des Premières Nations pour mettre en place des ressources sur le terrain, dirigées par les Premières Nations, dans chaque région du pays afin de mieux repérer les enfants dans le besoin et de leur offrir le soutien nécessaire. Nous sommes d'avis que cette nouvelle infrastructure est essentielle pour offrir des services dans des domaines où il n'y en a jamais eu auparavant.

Aujourd'hui, le TCDP a rendu sa plus récente décision au sujet de la conformité du gouvernement du Canada avec les ordonnances du Tribunal à l'égard du principe de Jordan. Le gouvernement a toujours affirmé qu'il entendait s'y conformer et il a pris des mesures concrètes à cette fin. Nous examinerons attentivement la décision d'aujourd'hui et, en particulier, les domaines où, selon le TCDP, une pleine conformité n'a toujours pas été atteinte tout en continuant d'assurer des communications efficaces afin de joindre ceux qui ont besoin d'aide.

Le bien-être des enfants et des familles des Premières Nations est une priorité du gouvernement du Canada. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires et les communautés des Premières Nations ainsi qu'avec les provinces et les territoires pour nous assurer que tous les enfants des Premières Nations peuvent obtenir les soins dont ils ont besoin.

