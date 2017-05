Le salon China International Big Data Expo 2017 s'ouvre à Guiyang







GUIYANG, Chine, 26 mai 2017 /CNW/ -- Le salon commercial China International Big Data Expo 2017 s'est ouvert vendredi à Guiyang, capitale de la province du Guizhou, dans le Sud-ouest de la Chine. Le premier ministre chinois Li Keqiang a envoyé une lettre de félicitations tandis que le vice-premier ministre Ma Kai a présidé la cérémonie d'ouverture.

Le premier ministre Li a souligné que l'économie numérique transforme les manières de produire et de vivre et joue un rôle de plus en plus important de nouveau moteur de croissance économique. La province de Guizhou a ouvert la voie, c'est une pionnière dans ce processus et elle obtient des résultats remarquables. La Chine souhaite travailler avec d'autres pays pour promouvoir l'innovation et la coopération dans l'économie numérique.

Les données sont devenues une ressource stratégique fondamentale et la Chine doit continuer à participer à l'application innovante de mégadonnées pour accélérer la transformation du secteur manufacturier, selon Ma Kai.

Sous le thème « l'économie numérique stimule la nouvelle croissance », le salon de cette année comptera deux sommets, une exposition et un concours. Au total, 78 forums et 15 autres activités se tiendront au cours du salon.

Cinq conférences de haut niveau sur les sujets de l'intelligence de la machine, l'intelligence artificielle, la fabrication intelligente, le commerce électronique et la chaîne de blocs se tiendra pendant les sommets.

En tant que premier salon au monde sur le thème des mégadonnées, le Big Data Expo se tient à Guiyang avec succès pour la deuxième année de suite. Les salons précédents ont attiré 58,9 milliards de yuans (8,6 milliards de dollars) d'investissements à la province du Guizhou. Le salon est devenu un évènement de niveau national en 2016.

Le salon a reçu plus de 50 000 demandes d'accréditations venant de 23 pays. Plus de 1 000 produits, technologies et solutions de pointe sont présentés par environ 316 exposants nationaux et internationaux, selon les organisateurs.

Les halls 1 à 5 présentent les dernières innovations et réalisations ainsi que les produits haute tech dans le domaine des mégadonnées venant d'entreprises d'Internet mondialement connues comme Oracle, Alibaba, Huawei, SAP, Foxconn et JD.com; le hall 6 est quant à lui conçu comme hall d'expérimentation pour la réalité virtuelle, la réalité augmentée et l'intelligence artificielle.

Ce jeudi, différentes technologies futuristes ont été dévoilées dans le hall d'exposition comme l'unité magnétique autonome de climatisation centrale inventée par Haier, l'enveloppe rouge de réalité augmentée de Tencent et la dernière technologie de lecture labiale de Hydata. Plus de 10 000 visiteurs sont passé par le salon jeudi.

Le gouvernement provincial du Guizhou a mis en place une stratégie de développement pour les mégadonnées en 2014 tandis que le secteur de l'information numérique de mégadonnées a connu une croissance de 62 pour cent cette année. Le PIB du Guizhou a dépassé les 900 milliards de yuans en 2014 pour atteindre la croissance ciblée dans le douzième plan quinquennal un an plus tard.

