Résultats des élections 2017 au Conseil d'administration de l'Ordre des ingénieurs du Québec







MONTRÉAL, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - À l'issue d'un scrutin tenu du 5 au 26 mai 2017 et auquel les membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec des régions électorales concernées étaient invités à participer, 4 administrateurs ont été élus et 1 a été réélu pour un mandat de trois ans, dans trois des quatre régions électorales où des postes étaient à pourvoir.

Région de Mauricie-Bois-Francs (taux de participation : 8,59 %)

Monsieur Maxime Belletête, ing. (élu)

Région de Montréal (taux de participation : 5,74 %)

Monsieur Zaki Ghavitian, ing., FIC (élu)

Madame Carole Lamothe , ing. (élue)

, ing. (élue) Monsieur Alexandre Marcoux , ing. (réélu)

Région de Québec (taux de participation : 9,01 %)

Monsieur Nicolas Turgeon , ing. (élu)

Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Aucune candidature n'a été reçue pour le poste à pourvoir dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Conformément à l'article 77 du Code des professions, le Conseil d'administration de l'Ordre comblera ce poste par cooptation.

La votation a eu lieu par scrutin électronique. Les membres concernés ont rempli leur bulletin de vote en ligne pour les administrateurs dans les régions électorales où des postes étaient à pourvoir.

Un rapport officiel présentant les résultats complets est produit par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. En vertu de l'article 45 du Règlement sur la représentation et les élections au Conseil d'administration de l'Ordre des ingénieurs du Québec, il sera publié dans le cahier des participants à l'Assemblée générale annuelle des membres qui aura lieu le 15 juin prochain.

Les administrateurs élus entreront en fonction le 16 juin prochain, lors de la première réunion du 97e Conseil d'administration de l'Ordre. C'est également à cette date que le Conseil d'administration élira le Comité exécutif pour l'année 2017-2018.

Le site web de l'Ordre consacré aux élections 2017 contient toute l'information transmise par les nouveaux administrateurs dans le cadre du processus électoral.

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

Fondé en 1920, l'Ordre des ingénieurs du Québec regroupe quelque 62 000 professionnels du génie de toutes les disciplines, à l'exception du génie forestier. L'Ordre se veut une référence en matière de professionnalisme et d'excellence en génie et un organisme rassembleur. Il a pour mission d'assurer la protection du public en agissant afin que les ingénieurs servent la société avec professionnalisme, conformité et intégrité dans l'intérêt du public. Pour plus d'information, consultez le site www.oiq.qc.ca.

Pour connaître rapidement les nouvelles en provenance de l'Ordre, joignez-vous à ses communautés virtuelles :

SOURCE Ordre des ingénieurs du Québec

Communiqué envoyé le 26 mai 2017 à 18:30 et diffusé par :