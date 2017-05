Une étape de franchie en route vers le sommet sur l'alimentation







LÉVIS, QC, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les rencontres préparatoires menant au Sommet sur l'alimentation se sont conclues aujourd'hui avec la tenue de la rencontre réunissant les entrepreneurs agricoles et les pêcheurs, où il a été question de leurs perspectives d'avenir.

Les deux rencontres précédentes avaient permis aux consommateurs et aux représentants de l'industrie alimentaire de s'exprimer respectivement sur des enjeux les concernant. Rappelons que le but de cette démarche est de définir les bases de la future politique bioalimentaire du Québec, qui favorisera la prospérité du secteur, tout en répondant aux attentes des consommateurs.

Les internautes sont invités à visiter le www.mapaq.gouv.qc.ca/sommetalimqc afin de laisser leur empreinte en faisant part de leurs commentaires, de leurs préoccupations ou de leurs suggestions sur l'un ou l'autre des sujets qui ont été abordés au cours des rencontres.

Citation :

« Les consommateurs et les différents maillons du secteur bioalimentaire ont été nombreux à répondre à l'appel. Que ce soit par leur participation aux trois rencontres préparatoires ou par leurs commentaires recueillis sur le Web, nous avons constaté un fort intérêt envers le processus. Je suis impressionné de la qualité des intervenants et des pistes de solutions qui nous ont été proposées afin de nous aider à définir une politique bioalimentaire québécoise qui saura répondre aux demandes et aux attentes des consommateurs. La démarche que nous venons de conclure ensemble aura un impact majeur pour l'avenir du secteur bioalimentaire tout en contribuant au développement économique du Québec et de ses régions.»

M. Laurent Lessard, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Faits saillants :

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation vient de faire paraître Le bioalimentaire économique : bilan de l'année 2016. On y apprend notamment que :

la demande alimentaire provenant des consommateurs est estimée à 42,4 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de 5 % par rapport à la valeur de 2015;

les exportations bioalimentaires ont augmenté pour une troisième année consécutive. Leur taux d'augmentation a même dépassé 9 %, ce qui est mieux que les taux correspondants des États-Unis (7,4 %), de l'Union européenne (7,2 %), de l' Ontario (6,5 %) de même que de l'ensemble des autres provinces canadiennes (6,5 %);

(6,5 %) de même que de l'ensemble des autres provinces canadiennes (6,5 %); le produit intérieur brut (PIB) bioalimentaire du Québec a connu une hausse en 2016. En termes réels, sa croissance est estimée à 4,6 %, soit un sommet depuis 2007;

la valeur du PIB bioalimentaire est de 24,5 milliards de dollars (dollars enchaînés de 2007) et se répartit entre le secteur tertiaire (13,1 milliards de dollars), celui de la transformation des aliments et des boissons (7,3 milliards de dollars) et le secteur primaire (4 milliards de dollars), principalement l'agriculture.

Liens connexes :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Communiqué envoyé le 26 mai 2017 à 17:36 et diffusé par :