Le gouvernement fédéral annonce un appui considérablement accru pour les services en français dans les territoires

Des ententes signées par le gouvernement du Canada favoriseront l'accès aux services en français dans les territoires

WHITEHORSE, le 26 mai 2017 /CNW/ - M. Larry Bagnell, député du Yukon, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'investissements importants pour appuyer les communautés francophones du Yukon, des Territoires du Nord?Ouest et du Nunavut. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

Depuis plus de trois décennies, le gouvernement du Canada appuie la mise en oeuvre des lois territoriales en matière de services en français. À la fin de l'exercice 2016-2017, des ententes ont été signées avec chacun des partenaires territoriaux afin de bonifier considérablement l'appui financier du fédéral pour les services en français offerts par les territoires. Ces ententes permettront aux territoires de mieux assumer leurs obligations en matière de langues officielles.

Elles offriront aux membres des communautés francophones du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut un meilleur accès aux services en français dans les territoires.

Citations

« Nos langues officielles, le français et l'anglais, sont au coeur de ce que nous sommes en tant que pays. Notre gouvernement est déterminé à favoriser l'épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire partout au Canada, y compris les communautés francophones dynamiques du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Ces ententes sont un coup de pouce fort attendu pour appuyer le travail fait au sein des communautés pour y entretenir une francophonie dynamique. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Nous sommes très heureux de la signature de cette entente. Il s'agit d'une étape importante pour la prestation de services en français au Yukon. La bonification des services en français dans l'ensemble du gouvernement, en particulier les services sociaux et les soins de santé, profitera grandement à la communauté francophone du Yukon. »

- L'honorable John Streicker, ministre responsable de la Direction des services en français, gouvernement du Yukon

« Plusieurs partenaires travaillent de concert aux Territoires du Nord-Ouest afin de tirer pleinement parti du travail exceptionnel mené à ce jour pour intégrer le français dans la prestation des services et des programmes offerts par le gouvernement territorial. Nous sommes déterminés à combler les besoins de la communauté francophone et à en faire la promotion dans le contexte de notre région multiculturelle. La langue joue un rôle déterminant dans la définition de notre identité et, grâce aux nouveaux accords en vigueur, nous serons davantage en mesure de soutenir et de rehausser les remarquables travaux déjà en cours au chapitre des services et des communications dans la langue française. »

- L'honorable Alfred Moses, ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

« Nous sommes ravis de cette nouvelle entente pluriannuelle. Il s'agit d'une première démarche positive pour créer un nouveau partenariat avec le gouvernement du Canada au chapitre de la protection et de la promotion des langues officielles au Nunavut. Grâce à cette entente, nous pourrons mieux répondre aux exigences de la Loi sur les langues officielles tout en resserrant nos liens de collaboration avec le Canada. »

- L'honorable George Kuksuk, ministre des Langues, gouvernement du Nunavut

« Je me réjouis de cette collaboration entre nos gouvernements. Ces ententes sont structurantes et nous permettent de consacrer des ressources à la hauteur des besoins. Et au final, ce sont les communautés francophones des territoires qui sont mieux appuyées. »

- M. Larry Bagnell, député du Yukon

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada appuie les services en français dans le Nord depuis 1984 grâce à une entente avec les Territoires du Nord-Ouest, qui a été reprise pour le Yukon en 1988 et le Nunavut en 1999.

L'appui financier par territoire :

Yukon :

Référence

1 750 000 $

2017-2018

3 996 288 $

2018-2019

4 756 211 $

2019-2020

5 246 746 $



TOTAL 13 999 245 $

Territoires du Nord-Ouest :

Référence

1 900 000 $

2016-2017

5 702 000 $

2017-2018

5 800 000 $

2018-2019

5 500 000 $

2019-2020

5 500 000 $



TOTAL 22 502 000 $

Nunavut :

Référence

1 450 000 $

2016-2017

1 910 824 $

2017-2018

3 672 758 $

2018-2019

4 185 236 $

2019-2020

4 483 044 $



TOTAL 14 251 862 $

