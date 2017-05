Les vacanciers peuvent réserver, épargner et payer plus tard, grâce à la promotion Zéro dépôt







MONTRÉAL, le 26 mai 2017 /CNW/ - Jusqu'au 7 juillet, les amoureux de la plage peuvent prendre de l'avance pour garantir leur place sous le soleil des tropiques sans avoir à payer tout de suite, grâce à la promotion Zéro Dépôt* de Sunwing. Les vacanciers pourront donc choisir parmi une vaste sélection de forfaits vacances dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale et réserver leur escapade tropicale de rêves au meilleur prix, en ayant l'option de payer plus tard. Il n'y a jamais eu un aussi bon moment pour réserver, car la promotion propose une grande gamme de départs entre le 1er novembre 2017 et le 30 juin 2018, pour les réservations ayant été effectuées durant cette offre d'une durée limitée. Ils recevront aussi un bon de 50 $ par personne pour un futur voyage**, leur permettant d'épargner sur leurs vacances.

Sunwing, le no1 au Canada dans le sud des vacances luxueuses, entre adultes et en famille, offre à ses clients des avantages exclusifs à valeur ajoutée, qui varient selon l'hôtel, leur permettant d'étirer encore plus leur budget. Ceux-ci incluent de super extras destinés aux familles, tels que des aubaines offrant aux enfants de séjourner, jouer et manger GRATUITEMENT, ainsi que des miniclubs et clubs pour ados et des inclusions luxueuses, comme des repas à la carte illimités sans réservations et des rabais sur les soins au spa qu'adoreront les couples.

Les propriétés Memories Resorts & Spa, idéales pour les familles, divertiront toute la journée les enfants et les adultes au coeur d'enfant, avec de magnifiques plages, des piscines rafraîchissantes, des activités palpitantes et un miniclub ouvert tous les jours, en plus de rencontres avec des personnages adorés, comme Toupie et Binoutm. Sinon, les hôtels Palladium proposent un nombre infini d'activités relaxantes et divertissantes, en plus de repas qui plairont aux vacanciers de tout âge. Les clients pourront aussi profiter d'hébergements de première classe, de spas sereins, de repas gastronomiques, ainsi que d'une panoplie de sports et d'excursions.

Les couples, les célibataires et les familles à la recherche d'une expérience rehaussée en vacances pourront choisir les chambres et commodités luxueuses des Royalton Luxury Resorts, y compris les soins que propose le Royal Spa sur place et les sections privées de la propriété, parfaites pour les couples à la recherche d'une oasis romantique. Les voyageurs souhaitant vivre une expérience luxueuse seront aussi comblés dans les Hôtels RIU, où ils pourront se faire dorloter avec les inclusions RIU®-topia, comme des repas illimités sans réservation, des rabais sur de populaires excursions et de luxueux soins au spa et bien plus encore. Sinon, il y a toujours la possibilité de se surclasser à la catégorie RIU Palace pour profiter de toutes ses inclusions gratuites dans l'hôtel, incluant un service aux chambres 24 h et un service de boissons à la piscine.

Les gastronomes se régaleront de la succulente cuisine offerte aux hôtels Karisma dont les El Dorado Resorts, les Sensimar Resorts, les Azul Beach Resorts, les Sensatori Resorts et le Nickelodeon Resort Punta Cana. Les propriétés offrent aux vacanciers un programme Gourmet Inclusive comprenant une cuisine de qualité supérieure, un cocktail de bienvenue à l'arrivée, un service aux chambres 24 h, des majordomes à la plage et bien plus encore. De plus, le menu de chacune de ces propriétés est inspiré de la cuisine traditionnelle de la région - une grande fierté pour la hôtels Princess.

Tous les forfaits Sunwing comprennent les vols aller-retour avec Sunwing Airlines, à bord desquels les vacanciers peuvent se détendre, relaxer et profiter du service en vol primé, qui inclut un toast au vin mousseux, un service gratuit de boissons non alcoolisées, ainsi qu'un menu d'achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, avec des choix inspirés par la célèbre chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les passagers ont également droit à une franchise de bagages généreuse de 23 kg, offerte gratuitement.

* Des frais administratifs non remboursables de 10 $ par personne sont payables au moment de la réservation. Ce montant sera déduit du paiement final des vacances.

** 1 X un bon de 50 $ pour un futur voyage par adulte (1 x 25 $ par enfant) sera émis avec les documents électroniques, au plus tôt 28 jours avant le départ.

Pour plus d'informations ou pour réserver vos prochaines vacances, visitez www.sunwing.ca/fr ou communiquez avec votre agent de voyages.

À propos de Sunwing

No1 au Canada dans le sud et plus grand voyagiste intégré verticalement en Amérique du Nord, Sunwing offre plus de vols dans le sud que tout autre voyagiste avec un service direct et pratique à partir de plus de 34 aéroports à travers le Canada vers plus de 50 destinations populaires dans le sud. Cela permet à Sunwing de négocier des meilleures aubaines et offres exclusives dans tous les hôtels les mieux cotés des Caraïbes, d'Amérique centrale et du Mexique. Sunwing, une compagnie renommée pour son service primé, est systématiquement classé no1 des compagnies aériennes de loisir par les agents de voyages et elle est la gagnante permanente du prix du Choix des consommateurs. Les clients pourront commencer leurs vacances dans l'élégance avec le service en vol primé, qui comprend un verre de vin mousseux gratuit, du thé et du café, ainsi qu'un service de boissons non alcoolisées, en plus d'un menu d'achats à bord de collations et de repas légers (incluant des choix pour enfants), inspirés par la célèbre chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les clients de Sunwing bénéficient également des services des représentants à destination de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir de partager leurs connaissances et leur expertise avec les vacanciers, en plus de les accueillir chaleureusement quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour.

