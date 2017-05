Le ministre Bains prononce une allocution au Sommet du partenariat Canada-Inde







TORONTO, le 26 mai 2017 /CNW/ - Les relations commerciales entre l'Inde et le Canada offrent une formidable occasion aux deux pays de bâtir des collectivités novatrices et des villes intelligentes, d'accroître les activités des entreprises, peu importe leur taille, et de créer davantage d'emplois pour la classe moyenne.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a prononcé aujourd'hui une allocution au Sommet du partenariat Canada-Inde, un événement organisé par le Conseil de commerce Canada-Inde. Le ministre a mis en lumière certaines des plus grandes mesures prises par le gouvernement du Canada pour améliorer l'importante relation commerciale bilatérale entre les pays. Mentionnons notamment son récent voyage en Inde, où il a visité des régions qui sont le moteur économique du pays et où il en a profité pour promouvoir les intérêts des entreprises et des collectivités canadiennes.

Le ministre a également participé à une table ronde sur le Canada et l'Inde, des partenaires considérés comme des pays branchés. Le haut commissaire de l'Inde au Canada, son Excellence Vikas Swarup, ainsi que le président du Conseil de commerce États-Unis-Inde, Mukesh Aghi ont également participé à la discussion.

Plus tard au cours de cette journée, le ministre Bains a tenu sa troisième séance Pleins feux sur l'Inde, où se sont réunis le ministre ainsi que divers intervenants souhaitant approfondir les relations commerciales entre le Canada et l'Inde.

« Établir des liens économiques plus étroits avec l'Inde constitue une importante priorité pour le gouvernement du Canada. Les avantages de ce partenariat iront au-delà d'une simple augmentation du PIB des deux pays et de la création d'emplois. Ensemble, nous faciliterons la création de centres urbains plus novateurs, nous permettrons aux entreprises de toute taille de croître davantage et nous ouvrirons la porte à un avenir meilleur pour la classe moyenne. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains

« Peu à peu, les liens économiques entre le Canada et l'Inde permettront au commerce des biens et des ressources de s'accroître, grâce aux importantes mesures prises par les deux pays pour stimuler l'innovation. Avec la mise en service bientôt du vol direct Toronto-Mumbai d'Air Canada, notre engagement commun à augmenter le commerce et les investissements et l'établissement d'une chaîne des cerveaux entre les deux pays, tout porte à croire que nous sommes sur la bonne voie. »

-- Le président-directeur général du Conseil de commerce Canada-Inde, Kasi Rao

Le Conseil de commerce Canada -Inde est une association commerciale à but non lucratif qui joue un rôle d'intermédiaire entre des sociétés internationales et des petites et moyennes entreprises au Canada et en Inde.

commerce -Inde est une association commerciale à but non lucratif qui joue un rôle d'intermédiaire entre des sociétés internationales et des petites et moyennes entreprises au et en Inde. Les échanges commerciaux bilatéraux entre le Canada et l'Inde étaient d'environ 8 milliards de dollars en 2016.

et l'Inde étaient d'environ 8 milliards de dollars en 2016. Le PIB de l'Inde devrait augmenter de 7,2 % en 2017. Cette hausse se situera parmi les plus élevées de tous les pays (l'Inde était au premier rang au titre de la croissance du PIB en 2015).

Plus de 400 entreprises canadiennes sont présentes en Inde et plus de 1000 entreprises font du commerce sur le marché indien.

Les liens du Canada avec l'Inde ne sont pas que commerciaux, plus d'un million de Canadiens tirent leur origine de ce pays.

