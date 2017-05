Déclaration de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu







GATINEAU, QC, le 26 mai 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a émis la déclaration suivante à propos des négociations collectives entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada :

« Notre gouvernement respecte le processus de négociation collective et il croit en celui-ci. Je suis ravie que la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada continuent leurs discussions à la table de négociation en vue d'en arriver à une entente et d'éviter une interruption du service. Une telle interruption pourrait avoir des répercussions sur le transport de biens dans l'ensemble du pays.

Notre gouvernement a toujours favorisé l'adoption d'un processus juste et équilibré, et les médiateurs fédéraux du Service fédéral de médiation et de conciliation aident les parties dans leurs négociations. J'ai suivi la situation de très près par l'entremise du Service et je continuerai de le faire. »

SOURCE Emploi et Développement social Canada

