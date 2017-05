RBC Banque Royale devient partenaire officiel de C2 Montréal pour les 3 prochaines années







MONTRÉAL, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - C2 et RBC Banque Royale sont fiers d'annoncer un nouveau partenariat en vue des éditions 2018 à 2020 de C2 Montréal. Dans le cadre de l'entente, RBC sera reconnue à titre de « Partenaire Connection » et profitera du même niveau de visibilité que les partenaires fondateurs de C2, Sid Lee et Cirque du Soleil.

L'objectif principal du partenariat est d'enrichir l'expérience des participants à la conférence par l'entremise d'activités inspirantes telles que des conférences avec des personnalités reconnues, des ateliers et classes de maître qui viseront à partager l'expertise de l'écosystème de la RBC. Des expériences de groupes permettront aussi aux participants de tisser des liens et d'établir des partenariats qui propulseront leurs entreprises.

« C'est un moment important dans l'histoire de C2 alors que nous nous engageons dans un partenariat d'envergure avec RBC pour les trois prochaines années. Pour nous, RBC est synonyme d'innovation et amène une portée internationale pour la conférence phare de C2. Grâce à notre regard sur les technologies d'avenir, la promesse de réseautage et de connexion de C2, Montréal atteindra de nouveaux sommets », a affirmé Chloé Langevin, vice-présidente partenariats, C2 Montréal.

En tant que partenaire en titre de C2 Montréal, RBC aura l'occasion d'interagir avec plus de 6 000 participants, représentants une vingtaine d'industries et occupant des fonctions diverses au sein de leur entreprise respective. Cette place au sein de l'écosystème de C2 Montréal représente des occasions d'affaires intéressantes pour les unités d'affaires de RBC.

Finalement, RBC bénéficiera d'un environnement unique en son genre afin d'y accueillir leurs clients actuels et potentiels, avec des activités de programmation et de réseautage qui sauront les inspirer et les aider à forger à leur tour de nouvelles relations d'affaires prometteuses.

Ce partenariat prend tout son sens alors que RBC bâtit une banque relationnelle à l'ère numérique qui reflète les attentes et les préférences de ses clients. En effet, RBC mise sur les technologies afin d'offrir une expérience client des plus exceptionnelles et ainsi créer la banque du futur.

« RBC est fière d'être associée avec C2 Montréal. Pour nous, C2 Montréal est un carrefour où se retrouve la créativité, l'innovation et le marketing. Et où se conjuguent à la fois le présent et l'avenir avec des contenus fort inspirants et des technologies sans compter des invités de marque de calibre international. », a mentionné Martin Thibodeau, Président, Direction du Québec, RBC.

A propos de C2 :

C2 est un rassembleur et un connecteur dont la mission est de transformer les dirigeants et les organisations qui sont prêts pour le changement - qu'ils en soient conscients ou non. Dans un contexte collaboratif spécifiquement conçu pour provoquer des collisions et générer de nouvelles idées, C2 aide les décideurs à remettre en question leurs acquis pour trouver des solutions innovantes aux problématiques d'affaires. C2 a d'abord réinventé la conférence d'affaires internationale avec C2 Montréal, un événement annuel qui « défie les conventions » selon The Economist, et que la Harvard Business Review a décrit comme une « conférence unique en son genre ». Après Zurich, Milan, Copenhague, Amsterdam, Rome et San Francisco, C2 étend maintenant sa portée sur tous les continents.

A propos de RBC :

La Banque Royale du Canada est, selon la capitalisation boursière, la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques au monde. Elle est l'une des principales sociétés de services financiers diversifiés en Amérique du Nord et offre, à l'échelle mondiale, des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services de gestion de patrimoine, des services d'assurance, des services aux investisseurs ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Elle compte plus de 80 000 employés à temps plein et à temps partiel au service de plus de 16 millions de particuliers, d'entreprises, de clients du secteur public et de clients institutionnels au Canada, aux États-Unis et dans 35 autres pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez au www.rbc.com.

RBC contribue à la prospérité des collectivités en appuyant une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans les collectivités et le travail bénévole de ses employés. Pour en savoir plus, allez au www.rbc.com/collectivites-durabilite.

