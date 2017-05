Déclaration du premier ministre à l'occasion du Ramadan







OTTAWA, le 26 mai 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le Ramadan :

« Ce soir, au coucher du soleil, les musulmans au Canada et partout dans le monde célébreront le début du Ramadan.

« Le Ramadan est un moment sacré de l'année pour la communauté musulmane, qui commémore la révélation du Coran au prophète Mahomet. Ce mois de jeûne et de prière encourage le développement spirituel, la réflexion et la compassion envers les moins fortunés.

« Le Ramadan est aussi un moment rassembleur pour toute la communauté, alors que les musulmans se réunissent entre famille et amis pour prier et pour partager le repas du soir, l'iftar. Le Ramadan nous rappelle à tous de nous montrer reconnaissant pour les nombreuses bénédictions dont nous profitons et de donner généreusement aux autres, dans nos communautés et partout dans le monde.

« Cette année, alors que nous célébrons le 150e anniversaire de la Confédération, profitons de l'occasion pour reconnaître les nombreuses cultures, traditions et croyances qui font du Canada un endroit où il fait si bon vivre. Les Canadiens musulmans contribuent à faire du Canada le pays fort, diversifié et inclusif qu'il est aujourd'hui.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi offrons nos meilleurs voeux aux communautés musulmanes au Canada et à travers le monde.

« Ramadan Mubarak ! »

