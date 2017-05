Création du Groupe de travail sur l'environnement économique des entreprises - L'IDU salue l'initiative du maire de Québec







QUÉBEC, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Institut de développement urbain du Québec (IDU) salue l'initiative du maire de Québec, monsieur Régis Labeaume, qui vient d'annoncer la création du Groupe de travail sur l'environnement économique des entreprises, avec à sa tête, monsieur Jean St-Gelais, président et chef de la direction de La Capitale Assurance et services financiers.

« Nous accueillons avec satisfaction cette annonce. L'industrie immobilière commerciale de la région de Québec s'engage à participer aux travaux que mènera le groupe de travail dans les prochains mois. L'IDU souhaite que la réflexion lancée par le maire permette d'offrir aux commerçants de la région une bouffée d'air frais, bouffée dont plusieurs ont besoin », a déclaré le président-directeur général de l'IDU, monsieur André Boisclair. « La région de Québec bénéficie d'une belle vitalité économique et d'un taux de chômage dans les plus bas au Canada, avec 4,1 %. Mais derrière cette réalité se cachent les difficultés de nombreux commerçants qui, année après année, doivent assumer des charges fiscales de plus en plus importantes », a-t-il ajouté.

L'IDU profitera de l'occasion pour demander un plus juste partage des charges fiscales résidentielles et non résidentielles afin que citoyens et entrepreneurs se partagent équitablement l'assiette fiscale en fonction du coût des services qu'ils consomment respectivement.

Organisme indépendant et à but non lucratif fondé en 1987, l'Institut de développement urbain du Québec (IDU) représente l'industrie immobilière québécoise. Sa mission est de favoriser le développement économique du secteur immobilier, de défendre les intérêts communs de ses membres, d'assurer l'adoption de politiques urbaines efficaces et de maintenir de bonnes relations entre les membres, les instances gouvernementales et la communauté. L'IDU compte plus de 250 compagnies membres; propriétaires, gestionnaires, promoteurs, financiers, courtiers et professionnels de l'industrie oeuvrant sur tout le territoire du Québec.

