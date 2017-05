La ministre McKenna explore le parc national Elk Island avec des élèves du primaire







PARC NATIONAL ELK ISLAND, AB, le 26 mai 2017 /CNW/ - Les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux et les aires marines nationales de conservation représentent ce que le Canada a de mieux à offrir et racontent qui nous sommes, y compris l'histoire, les cultures et les contributions des peuples autochtones.

La ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, a participé aujourd'hui à des activités de conservation avec des élèves de l'école primaire Lamont. La ministre était accompagnée d'Alan Nursall, président et premier dirigeant de Telus World of Science, et de Beverly Crier, historienne et gestionnaire des ressources de la nation crie Samson. Ils ont eu la chance de constater tout le travail qui est accompli pour protéger et mettre en valeur des exemples éloquents du patrimoine naturel du Canada, comme le bison des plaines. C'est au parc national Elk Island que le légendaire bison des plaines, menacé d'extinction, a été sauvé. Les visiteurs peuvent aujourd'hui découvrir comment cet animal emblématique a été sauvé et continue de s'épanouir.

Afin de célébrer le 150e anniversaire de la Confédération, le gouvernement du Canada est ravi d'offrir l'entrée gratuite à tous les sites de Parcs Canada en 2017. Les parcs nationaux et les lieux historiques nationaux du Canada permettent aux Canadiens et aux Canadiennes de découvrir la richesse de leur histoire et de leur patrimoine de façon toute spéciale, et à ce titre, ils joueront un rôle important dans les célébrations du 150e anniversaire du Canada. Parcs Canada encourage les visiteurs à planifier leur visite et à explorer de nouvelles destinations fascinantes en 2017 en consultant son site Web et en utilisant l'appli mobile Parcs Canada.

