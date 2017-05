Le ministre Carr rencontre des acteurs du secteur forestier du Nouveau-Brunswick







FREDERICTON, le 26 mai 2017 /CNW/ - Dans bien des collectivités au pays, l'emploi repose en grande partie sur les forêts. Il est crucial que les gouvernements fédéral et provinciaux se donnent la main pour que le secteur forestier du Canada ainsi que les travailleurs et les collectivités qui en dépendent demeurent prospères et résilients.

Aujourd'hui, l'honorable Jim Carr, ministre des Ressources naturelles du Canada, a rencontré des représentants du secteur forestier de la province pour appuyer tous ceux qui sont touchés par la décision du département du Commerce américain d'imposer des droits compensateurs sur le bois d'oeuvre résineux canadien.

Le ministre Carr et Brian Gallant, premier ministre du Nouveau-Brunswick, ont visité la scierie de Crabbe Lumber à Bristol, où leur ont été expliqués le fonctionnement d'une scierie ainsi que les effets néfastes des droits compensateurs sur les petites scieries des collectivités rurales.

Après la visite, le ministre Carr a animé une table ronde à laquelle étaient conviés des membres du secteur forestier local ainsi que diverses autres personnalités, dont Matt DeCourcey, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères, TJ Harvey, député de Tobique-Mactaquac, et autres députés. Les discussions ont permis de mieux comprendre les conséquences des droits compensateurs imposés par les États-Unis et de considérer les mesures conjointes que les gouvernements fédéral et provincial, ainsi que les acteurs du secteur forestier du Nouveau-Brunswick, peuvent prendre de concert pour atténuer les effets desdits droits sur les collectivités locales et les travailleurs forestiers.

En outre, le ministre Carr a rencontré des chefs autochtones avec qui il s'est entretenu du développement économique et des possibilités d'emplois pour les jeunes dans l'industrie des ressources naturelles.

Dans le cadre de ces discussions, le ministre Carr a réitéré l'engagement du gouvernement fédéral de mener une lutte acharnée en faveur de l'industrie du bois d'oeuvre résineux et des travailleurs dont le gagne-pain en dépend, y compris par des poursuites devant l'Organisation mondiale du commerce et en vertu de l'Accord de libre-échange nord-américain.

Faits en bref

L'industrie forestière canadienne fournit des centaines de milliers d'emplois de qualité aux travailleurs de la classe moyenne, dont plus de 13 000 au Nouveau-Brunswick.

Environ 77 % des produits forestiers du Nouveau-Brunswick sont exportés aux États-Unis.

En 2016, la valeur des exportations de produits forestiers du Nouveau-Brunswick atteignait 1,7 milliard de dollars.

Les exportations de bois d'oeuvre résineux de cette province représentaient 470 millions de dollars.

Citation

« Ma rencontre d'aujourd'hui avec le premier ministre Gallant, les représentants du secteur forestier du Nouveau-Brunswick, chefs autochtones, propriétaires et travailleurs de scieries a permis de faire ressortir les problèmes sérieux que la province devra affronter en raison de l'imposition de droits compensateurs sur le bois d'oeuvre résineux par les États-Unis. Notre gouvernement poursuivra sa lutte acharnée en faveur des intérêts de l'industrie canadienne du bois d'oeuvre résineux, y compris par des poursuites, pour en garantir la croissance continue et la résilience pour les générations à venir. »

Jim Carr

Ministre des Ressources naturelles du Canada

