6e édition de C2 Montréal - La Ville de Montréal dévoile ses résultats du Parcours Innovation PME Montréal 2016

MONTRÉAL, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, a participé au coup d'envoi de la 6e édition de C2 Montréal qui se tient du 24 au 26 mai, à l'Arsenal, dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Plus de 6 000 participants prennent part à cet événement de renommée mondiale qui réunit plusieurs conférenciers internationaux multisectoriels.

« C2 Montréal constitue une plateforme unique qui permet d'explorer la dynamique commerce/créativité grâce à des expériences variées et une riche programmation. Le rayonnement de cet événement de classe mondiale renforce l'image de notre métropole à l'international comme ville créative et innovante. C2 Montréal contribue également à propulser nos entreprises ainsi qu'à mettre de l'avant le talent et le savoir-faire montréalais. Nous sommes très fiers d'être un partenaire important de C2 Montréal depuis ses tout débuts », a déclaré M. Coderre.

Cette année, le thème central de l'événement est « Les Écosystèmes » dans le but de jeter un nouveau regard sur l'intersection entre commerce et créativité et approfondir les tendances et changements qui auront un impact majeur sur notre monde hyperconnecté. Parmi les sous-thèmes explorés, notons celui des villes repensées comme des organismes vivants vibrant au rythme des défis et opportunités qui attendent l'humanité. Cette thématique a par ailleurs inspiré le panel « Repenser la ville de demain », organisé par la New Cities Foundation et auquel a participé le vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de la ville intelligente, des technologies de l'information, de la réforme administrative et de la jeunesse, M. Harout Chitilian.

Une participation active de la Ville de Montréal

Dans le cadre de la programmation de cette 6e édition, la Ville de Montréal affiche une présence marquée par de nombreux projets et initiatives.

Parcours innovation PME Montréal 2017

Suite au succès de cette initiative organisée par la Ville de Montréal en 2015 et 2016 dans le cadre de C2 Montréal, la Ville a réitéré l'expérience avec 40 PME cette année, soit dix de plus que l'an dernier. Grâce au parcours bien orchestré par l'équipe de la Ville, les entrepreneurs ont trouvé des réponses créatives à leurs préoccupations d'affaires, autant au niveau des ressources humaines, de la commercialisation, du branding, des technologies que de l'information ou des modèles d'affaires.



En 2016 seulement, les 30 PME faisant partie de la 2 e édition du parcours ont créé plus de 250 emplois tout en réalisant des investissements de plus 13 M $. Au total, le Parcours a accompagné 100 PME depuis ses débuts et plus de 500 emplois auront été créés sur l'île de Montréal grâce à ce projet initié par la Ville.



« J'ai eu le plaisir de rencontrer de nombreuses PME montréalaises lors du Parcours innovation PME Montréal 2017, ce qui m'a permis de constater à quel point l'innovation est cruciale dans l'accélération de leur croissance. Nous avions une quarantaine de défis d'affaires à solutionner dans le cadre du Parcours, et grâce aux nombreux échanges fructueux avec les coachs de calibre international de C2, la plupart de ceux-ci sont en voie d'être résolus. Il est également inspirant pour une ville comme Montréal d'observer tant d'exemples d'innovations des processus de gestion comme ceux mis de l'avant tout au long de l'événement », a affirmé M. Pierre Desrochers , président du comité exécutif de la Ville de Montréal.



Le Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal (CÉSIM), en partenariat avec la Ville de Montréal et le réseau PME MTL, a organisé une classe de maîtres sur le thème de « L'économie sociale comme moteur d'innovation pour une ville prospère et solidaire » . Les participants ont pu y échanger sur le modèle d'affaires en économie sociale le mieux adapté pour proposer des solutions innovantes au développement des villes. Le CÉSIM a par ailleurs organisé un concours permettant à neuf entreprises d'économie sociale établies sur l'île de Montréal à venir découvrir pendant trois jours toutes les activités de C2.





Le Bureau du design de la Ville de Montréal a organisé un « marché » avec 27 designers montréalais mettant en valeur les produits du catalogue CODE SOUVENIR MONTRÉAL initié par la ville. Ce marché offre aux 6 000 invités de C2 la possibilité de découvrir les talents créatifs de Montréal, Ville UNESCO de design.





L'arrondissement du Sud-Ouest accueille C2 Montréal depuis les tout débuts. Grâce au partenariat avec C2 et en collaboration avec le réseau PME MTL, sept jeunes entreprises du territoire de l'arrondissement ont été invitées à participer aux différentes activités de C2.

C2 Montréal : Des retombées importantes pour Montréal et le Québec

Les cinq premières éditions de C2 Montréal ont connu un franc succès, attirant plus de 16 000 participants de plus de 60 pays ainsi que de nombreux conférenciers et des panélistes de calibre international. Selon l'Institut de la statistique du Québec, cet événement de réseautage a généré à ce jour des retombées économiques de plus de 250 M $ pour la métropole et le Québec.

Rappelons que la Ville de Montréal, dans le cadre d'une entente avec le Gouvernement du Québec, a accordé à C2 Montréal une aide de 200 000 $ par année de 2014 à 2016. Pour 2017, la contribution de la Ville a été de 250 000 $.

