Invitation aux médias - Annonce du financement d'un projet de conversion d'autobus hybrides en autobus électriques avec prolongateur d'autonomie







QUÉBEC, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord, M. Pierre Arcand, et Mme Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés, ministre responsable de la Lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval, accompagnés de M. Marc Demers, maire de Laval, de M. David De Cotis, président du conseil d'administration de la STL et de M. Robert Baril, directeur général de TM4, convient les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils procéderont à l'annonce du financement d'un projet de conversion d'autobus hybrides en autobus électriques avec prolongateur d'autonomie.

Date : 29 mai 2017 Heure : 10 h 30 Endroit : Siège social de la Société de transport de Laval 2250, avenue Francis-Hughes, Laval, H7S 2C3 En transport en commun : Station de métro Cartier, quai numéro 7 et prendre l'autobus 37 à 10 h 04. Vous arriverez à la STL à 10 h 18. En auto : des places sont réservées dans le stationnement, entrée sur la rue Cunard.

Source : Véronique Normandin

Attachée de presse

Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable

du Plan Nord

Tél. : 418 643-7295

SOURCE Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

