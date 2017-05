Plus de 150 raisons pour voyager en Ontario cette année







TORONTO, le 26 mai 2017 /CNW/ - La Société du Partenariat ontarien de marketing touristique (SPOMT) lance la saison touristique estivale et aide les Ontariennes et les Ontariens à découvrir pourquoi cet été est à nul autre pareil. Les célébrations du 150e anniversaire de l'Ontario et du Canada ont suscité un enthousiasme dans toute la province et créent des souvenirs de vacances mémorables.

L'accent sera mis sur les célébrations du 150e anniversaire, de même que d'autres événements, durant la Semaine du tourisme de l'Ontario, qui aura lieu du 28 mai au 3 juin. Les Centres d'information touristique de l'Ontario (CITO) organiseront des événements régionaux et des journées portes ouvertes afin d'offrir aux consommateurs tout un éventail d'activités touristiques fascinantes.

Qu'il s'agisse d'activités artistiques et culturelles locales, d'attractions familiales, de détente dans un centre de villégiature, de la participation à un festival de musique ou de la découverte d'un sentier de plein air en Ontario, les options offertes aux voyageurs sont innombrables.

La campagne primée de la SPOMT, « Où suis-je? », continue d'intriguer les Ontariennes et les Ontariens et à les pousser à explorer d'autres régions de la province qu'ils n'ont jamais visitées. La campagne a recours à une combinaison de méthodes à la télévision, dans la presse, sur les réseaux sociaux et sous forme numérique, et propose des images captivantes.

Le tourisme est un moteur économique important de la province. Plus de 140 millions de visiteurs se rendent en Ontario, générant des dépenses de 23,9 milliards de dollars et soutenant 372 000 emplois.

Faits en bref

Événements régionaux et journées portes ouvertes organisés par les CITO :

St. Catharines (26 mai)

(26 mai)

Sault Ste. Marie (30 mai)

(30 mai)

Windsor (7 juin)

(7 juin)

Barrie (9 juin)

(9 juin)

Hawkesbury (23 juin)

(23 juin)

Toronto (1er juillet)

Pour obtenir l'adresse des CITO, rendez-vous sur ontariotravel.net

Nous encourageons les visiteurs à partager leurs expériences touristiques ontariennes sur #DiscoverON



La première Semaine des sentiers de l' Ontario sera célébrée du 29 mai au 4 juin. Apprenez comment découvrir un sentier ontarien sur

www.mtc.gov.on.ca/fr/sport/recreation/trails.shtml

Ressources supplémentaires

Consultez le guide touristique de l' Ontario « Où suis-je? » sur ontariotravel.net

« Où suis-je? » sur ontariotravel.net Découvrez l' Ontario comme vous ne l'avez jamais vu sur ontariotravel.net

comme vous ne l'avez jamais vu sur ontariotravel.net Renseignez-vous sur le 150e anniversaire de l' Ontario sur Ontario.ca/150

Citations

« Cet été, alors que nous commémorons le 150e anniversaire de l'Ontario, j'encourage tout le monde à partir à la découverte de ce que notre incroyable province offre. Qu'il s'agisse d'aventures urbaines ou encore de paysages époustouflants, il y a tant à faire et à découvrir en Ontario. »

- Eleanor McMahon, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport

« En tant qu'organisme de marketing touristique, nous sommes ravis de pouvoir partager avec les consommateurs les expériences exceptionnelles que les Ontariennes et Ontariens peuvent vivre lorsqu'ils voyagent dans leur propre province. L'été est toujours un moment précieux qui permet aux amis et à la famille de se réunir. Nous sommes heureux de proposer des idées de vacances à la fois singulières et fascinantes pour la saison. »

- Lisa LaVecchia, présidente-directrice générale, Société du Partenariat ontarien de marketing touristique

« Les propriétaires d'entreprises touristiques de toute la province se péparent pour une saison estivale 2017 impressionnante. Les célébrations du 150e anniversaire du Canada et de l'Ontario serviront de toile de fond spéciale à toute personne ayant l'intention d'explorer et de découvrir la province cet été, qu'il s'agisse d'Ontariennes et d'Ontariens voyageant chez eux ou de visiteurs étrangers qui sont venus découvrir pour la première fois l'Ontario. »

- Beth Potter, présidente-directrice générale, Tourism Industry Association of Ontario

SOURCE Société du Partenariat ontarien de marketing touristique

Communiqué envoyé le 26 mai 2017 à 15:02 et diffusé par :