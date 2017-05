WestJet annonce la nomination d'un nouveau président à la tête de WestJet Encore







CALGARY, le 26 mai 2017 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui qu'elle avait désigné Charles Duncan comme nouveau président de WestJet Encore, la compagnie aérienne régionale de WestJet.

« Charles est un leader reconnu détenant une vaste expérience dans les opérations, la gestion commerciale et la gestion générale des compagnies aériennes internationales », a déclaré Gregg Saretsky, président et chef de la direction de WestJet. « Ses compétences opérationnelles et son efficacité à collaborer avec des équipes permettront de poursuivre la réussite que WestJet Encore a déjà connue en tout juste moins de quatre ans d'existence. »

« J'ai mené ma carrière dans l'aviation, car c'est un secteur qui allie mon amour des avions, des voyages et des personnes. Joindre une compagnie aérienne telle que WestJet Encore, avec sa très forte courbe de croissance, ses employés passionnés et sa culture axée sur le service à la clientèle est en parfaite adéquation avec mes antécédents professionnels », a déclaré Charles Duncan. « J'ai hâte d'assumer ce rôle et de soutenir cette équipe dynamique dans la réalisation d'un impact encore plus grand au sein du réseau de WestJet. »

Le plus récent poste de Charles à United Airlines était celui de vice-président principal des opérations techniques. Lorsqu'il travaillait pour United, Charles supervisait l'organisation de la maintenance de 12 500 employés, y compris la maintenance en piste et la maintenance de base de l'aéronef, la planification de la maintenance, la fiabilité, l'équipement des services au sol, les installations et la chaîne d'approvisionnement. Au cours de ses 20 ans de carrière dans l'aviation, Charles a occupé un certain nombre de postes de direction, y compris celui de vice-président du pôle aéroportuaire de Chicago O'Hare, où il était responsable de tous les aspects opérationnels du plus grand pôle de United, y compris 10 000 employés au total, 600 vols quotidiens et 50 000 invités. Charles a également été vice-président, Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde pour United Airlines et président et chef de l'exploitation de Continental Micronesia pour Continental Airlines.

Charles commencera le 6 juin à WestJet Encore, sous réserve de l'approbation de la demande par les services d'immigration.

WestJet

Nous sommes fiers d'être le transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada, qui s'appuie sur une culture primée axée sur le service à la clientèle et qui est reconnu comme l'un des meilleurs employeurs à l'échelle nationale. Avec notre compagnie aérienne régionale, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe. Au moyen de partenariats avec des transporteurs qui représentent chaque région majeure du monde, nous rendons plus de 150 destinations dans plus de 21 pays accessibles à nos invités. Misant sur le vaste réseau, l'horaire convivial et l'expérience-invité de renom de WestJet, Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles, avec des possibilités d'hébergement variées pour chaque invité. Les membres de notre programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances WestJet, entre autres. Nos membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits Vacances WestJet en tout temps, pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction - même pour les soldes de places. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, veuillez visiter le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Le transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada en 2016/2017 (Gustavson School of Business à l'Université de Victoria)

Lauréate 2017 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada et du prix Travellers' Choice dans la catégorie des compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Entreprise la plus respectée au Canada en 2016 pour sa responsabilité sociale d'entreprise (Reputation Institute)

2016/2015/2014/2013/2012 - Classée parmi les trois meilleures marques canadiennes (magazine Canadian Business)

2016/2015/2014/2013 - Carte WestJet World Elite MasterCard RBC classée no 1 au Canada (magazine MoneySense)

2015/2011/2010/2008/2007/2006/2005 - Parmi les cultures d'entreprise les plus admirées au Canada (Waterstone Human Capital)

2015 Meilleur employeur au Canada (Aon Hewitt)

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet.

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet.

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet.

Lisez le blogue de WestJet à blog.westjet.com.

SOURCE WestJet

Communiqué envoyé le 26 mai 2017 à 15:00 et diffusé par :