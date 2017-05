VIA Rail reçoit le prix du meilleur employeur au Canada des Forces armées canadiennes







MONTRÉAL, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - Hier soir, VIA Rail Canada (VIA Rail) s'est vue décerner le prix du meilleur employeur au Canada par le Conseil de liaison des Forces canadiennes (CLFC). Le prix de l'Employeur ayant le plus grand appui au Canada de cette année lui a été remis lors d'un gala rassemblant une centaine de représentants de la communauté militaire, qui a eu lieu au Musée canadien de la guerre à Ottawa. Elle est lapremière société d'État fédérale et la première compagnie de transport ferroviaire passagers à recevoir cette distinction.

« C'est avec une grande fierté que VIA Rail accepte ce prix, a déclaré Yves Desjardins-Siciliano, le président et chef de la direction de VIA Rail. En reconnaissance du dévouement des Canadiens qui servent quotidiennement notre pays ici comme à l'étranger, il est de notre devoir de réserver une place de choix à ces professionnels au sein de nos entreprises. Ultimement, nos organisations bénéficient grandement du savoir-faire technique, de l'expérience, de la discipline et du leadership des vétérans et réservistes. »

VIA Rail et la communauté militaire

Au cours des dernières années, VIA Rail a redoublé d'effort en vue d'appuyer la Réserve des Forces armées canadiennes, et d'attirer davantage d'anciens combattants au sein de ses effectifs. La société d'État a entre autres travaillé avec ses employés Réservistes et mis en place une nouvelle politique de congé qui permet aux employés qui servent au sein de la Réserve de poursuivre leur formation militaire ou de servir en mission temporaire lors d'opérations militaires au Canada et à l'étranger.

Entretenant une longue et fière tradition de soutien aux communautés de militaires et d'anciens combattants, au cours des dernières années, VIA Rail a conclu divers partenariats, entre autres avec Compagnie Canada et le Programme d'aide à la transition de la carrière militaire, et avec MISSION EMPLOI du Corps canadien des Commissionnaires, deux organismes qui aident les anciens membres des Forces armées canadiennes à effectuer la transition de la vie militaire à la vie civile.

VIA Rail soutient également la communauté militaire dans le cadre de partenariats avec la Campagne nationale du Coquelicot de la Légion royale canadienne, l'organisme True Patriot Love, Wounded Warriors Canada, Services de bien-être et moral des Forces canadienne et la Course de l'Armée du Canada. VIA Rail est aussi partenaire de la Fondation Vimy et a contribué à l'édification d'un nouveau Centre d'éducation sur l'histoire de la Première Guerre mondiale et le 100e anniversaire de la victoire de la bataille de la crête de Vimy en France, construit à proximité du monument commémoratif canadien actuel.

De plus, VIA Rail offre une réduction de 25 % sur ses meilleurs tarifs aux membres des Forces armées canadiennes, ainsi qu'aux vétérans et à leurs familles. Depuis 2010, plus de 180 000 membres de la communauté militaire ont profité de cette offre et voyagé à bord des trains de VIA Rail. Cet été, ce rabais s'élève à 35 % du meilleur tarif sur toutes les classes de service pour voyager entre le 1er mai et le 30 septembre 2017 sur les trains régionaux et destinations se retrouvant sur l'une ou l'autre des routes Montréal -Jonquière, Montréal - Senneterre, Sudbury - White River, Winnipeg - Churchill ou Jasper - Prince-Rupert.

Pour avoir plus de détails sur les initiatives de VIA Rail, consultez la page Web dédiée à la communauté militaire, accessible à l'adresse career.viarail.ca/fr/why-choose-us/veterans-program.

À propos de VIA Rail Canada

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et ses 2 600 employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société met en service des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et environ 180 collectivités de plus grâce à ses partenariats intermodaux, et mène à bon port près de quatre millions de voyageurs chaque année. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné sept prix d'excellence en sécurité au cours des huit dernières années. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via.

