Nouvelle convention collective au Collège Mont-Royal







MONTRÉAL, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - Après plus d'un an de négociation, le Syndicat des employés du Collège Mont-Royal s'est entendu avec la direction du Collège sur une nouvelle convention collective. Cette entente, approuvée majoritairement par l'assemblée générale du Syndicat hier, prévoit des améliorations significatives aux conditions de travail

Le Syndicat est satisfait notamment d'avoir forcé le retrait des demandes patronales qui auraient représenté un véritable recul pour ses membres. En ce qui concerne les gains, mentionnons une contribution financière de l'employeur à l'assurance collective, une diminution de la tâche enseignante, une prime annuelle aux employé-es de soutien et l'amélioration des dispositions entourant les droits parentaux.

« La négociation a été longue et complexe puisque les parties ont aussi relevé le défi d'effectuer une mise à jour complète de cette convention collective. Désormais, celle-ci répond davantage aux besoins des employées et employés » souligne Madame Caroline Quesnel, vice-présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) et responsable du regroupement privé. La nouvelle convention collective est d'une durée de cinq ans.

Le Syndicat des employés du Collège Mont-Royal, un établissement privé, francophone et mixte d'enseignement secondaire, représente quarante-cinq enseignantes, enseignants et employé-es de soutien. Il est affilié à la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN.

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN regroupe quelque 35 000 membres dans 46 cégeps, 39 établissements privés et 13 syndicats d'universités. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec et l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux.

