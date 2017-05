La Fondation angiogenèse pleure la mort de son conseiller spécial Sir Roger Moore, KBE







Sir Roger Moore a occupé le poste de conseiller spécial à la Fondation et participé à ses programmes de santé mondiale et de prévention des maladies

CAMBRIDGE, Massachusetts, 26 mai 2017 /PRNewswire/ -- Avec une grande tristesse et un profond sentiment de perte, la Fondation angiogenèse pleure la mort de Sir Roger Moore le 23 mai 2017, à l'âge de 89 ans. Sir Roger a occupé le poste de conseiller spécial et il fut un bon ami à la Fondation, étant mis en vedette dans une vidéo sur la prévention des maladies. Il a oeuvré avec les programmes mondiaux de la Fondation pour sensibiliser le public à la nutrition des enfants et la perte de la vision associée au diabète et aux maladies oculaires liées à l'âge.

« Au-delà de sa renommée internationale au cinéma, les oeuvres de charité de Sir Roger seront un legs durable », a déclaré le Dr William W. Li, président de la Fondation angiogenèse. « Il a influencé d'innombrables vies et il était un homme incroyable de caractère, d'intégrité et de dignité. Nous sommes honorés d'avoir bénéficié de ses conseils et de son soutien pour nos activités de la Fondation ».

Sir Roger a tout d'abord participé à la Fondation lorsque ses traitements innovants ont touché la vie de sa famille et ses amis proches. En tant que défenseur mondial de la nutrition des enfants, Sir Roger a réalisé l'importance du régime alimentaire dans le façonnement d'une vie plus saine pour les enfants. Il est devenu un défenseur et un partisan des initiatives de la Fondation dans le but de sensibiliser le monde sur les actifs naturels se retrouvant dans les aliments et les boissons qui ont une influence positive sur la santé et préviennent l'apparition de maladies.

« La Fondation angiogenèse est reconnaissante d'avoir bénéficié de la participation de Sir Roger dans notre mission », a déclaré le Dr Christopher J. Bonar, président du conseil d'administration de la Fondation angiogenèse. « Il avait une présence singulière et un engagement à aider le monde à devenir un lieu où il fait bon vivre pour tous ».

Les dons de bienfaisance versés à la Fondation en l'honneur de Sir Roger seront consacrés à la prévention et la recherche dans le domaine du cancer : www.angio.org/donate.

La Fondation angiogenèse est un organisme de bienfaisance scientifique qui est le moteur des innovations en matière de prévention de la santé et des maladies au moyen de la recherche, de l'éducation et de l'action revendicatrice. Depuis plus de deux décennies, la Fondation a sensibilisé le public et les professionnels de la santé sur les nouvelles approches pour vaincre les maladies, allant du cancer à la perte de la vision aux plaies chroniques. La Fondation se place en position de précurseur en catalysant des collaborations entre les disciplines variées, telles que l'alimentation et les sciences de la vie, le métabolisme, la santé de précision, la génomique, la microbiomique, la bioinformatique, la médecine préventive, la nutrition et la technologie.

Établie en 1994, la mission de la Fondation angiogenèse consiste à aider les personnes à vivre plus longtemps en bonne santé grâce à la prévention et aux traitements axés sur l'angiogenèse. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur angio.org.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/516455/The_Angiogenesis_Foundation_Roger_Moore.jpg

