CSL désignée « armateur de l'année 2017 » par le Lloyd's List Americas

MONTRÉAL, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Groupe CSL s'est vu décerner hier soir le prestigieux prix « armateur de l'année 2017 » lors du dîner de gala du Lloyd's List Americas qui se tenait à New York. Le prix, qui vise à récompenser l'excellence en matière de développement commercial, de sécurité, d'efficacité et de fiabilité, s'adresse aux armateurs d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale.

« C'est un grand honneur pour CSL de recevoir ce prix, qui rend hommage à la passion, au dévouement et à l'esprit innovateur de nos employés extraordinaires qui travaillent en mer et à terre, a déclaré Louis Martel, président et chef de la direction du Groupe CSL.

« Nous nous faisons un point d'honneur d'offrir chaque jour un service exceptionnel à nos clients de la façon la plus efficace, sécuritaire et durable qui soit - et nous cherchons continuellement à nous améliorer. Alors que nous modernisons notre flotte, nous introduisons des technologies avant-gardistes dans nos opérations maritimes et à terre, qui contribueront à perfectionner nos activités pour les années à venir. »

Kirk Jones, vice-président, Affaires gouvernementales et de l'industrie de CSL, a accepté le prix au nom de la Société. En guise de soutien à l'avenir de l'industrie, un groupe de cadets de la Massachusetts Maritime Academy, qui font des études sur l'industrie maritime internationale, accompagnaient M. Jones à la table de CSL.

C'est la deuxième fois que CSL est récompensée par Lloyd's. En 2015, la Société a été désignée armateur intérieur, côtier et laquier de l'année.

Le Groupe CSL est le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeurs au monde. Il a son siège social à Montréal et compte des divisions aux Amériques, en Australie, en Europe et en Asie. CSL transporte au-delà de 78 millions de tonnes de marchandises chaque année pour ses divers clients des secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

