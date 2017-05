Canada 150 : la richesse des cultures autochtones sera au coeur des célébrations







Le gouvernement du Canada appuie deux nouveaux projets communautaires sur les cultures autochtones au Québec

WÔLINAK, QC, le 26 mai 2017 /CNW/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui le financement de deux nouveaux projets communautaires qui souligneront la richesse des cultures autochtones au Québec dans le cadre de Canada 150.

Le Conseil des Abénakis de Wôlinak reçoit 150 938 dollars pour son projet d'exposition « Place d'accueil et lieu de mémoire de la mission Bécancour/Wôlinak ». L'histoire des Abénakis sera soulignée par la réalisation de murales figuratives et d'une projection multimédia.

Le Centre communautaire Saint-Pierre reçoit 23 160 dollars pour aménager un campement autochtone extérieur à proximité de ses installations, du 31 juillet au 3 août 2017, en collaboration avec le Conseil des Abénakis d'Odanak. En plus de faire connaître la culture autochtone et de favoriser un rapprochement culturel, ce projet initie les jeunes et les familles non autochtones à l'art et à la culture autochtones par la tenue de diverses activités.

Le gouvernement du Canada a accordé ce financement par l'entremise du Fonds Canada 150. Grâce à ce Fonds, le gouvernement appuie la tenue d'activités à l'échelle locale, régionale et nationale pour que les Canadiens d'un bout à l'autre du pays soient de la fête, et pour faire de 2017 une année mémorable.

Citations

«?Aucune relation ne compte plus aux yeux du gouvernement du Canada que celle qu'il entretient avec les peuples autochtones. C'est pourquoi nous sommes fiers d'appuyer ces deux nouveaux projets communautaires qui permettront aux Canadiens de découvrir toute la richesse et l'histoire des cultures autochtones. Profitons de Canada 150 pour resserrer les liens qui nous unissent afin de léguer un bel héritage aux générations à venir. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Avec l'exposition "Mémoire vivante, la rivière au long détour", notre communauté retrouve sa place dans la grande histoire des Premières Nations ainsi qu'à Bécancour. »

- M. Michel R. Bernard, chef, Conseil des Abénakis de Wôlinak

« Le campement autochtone extérieur, que nous aménagerons en collaboration avec le Conseil des Abénakis d'Odanak, permettra le rapprochement culturel entre les Autochtones et les non-Autochtones de la région de Drummondville et du Centre-du-Québec. En plus de favoriser une meilleure connaissance de notre passé et des moeurs des communautés autochtones du Québec, une telle activité nous donne l'occasion de mieux entrevoir notre avenir commun dans le Canada de demain. »

- M. Gilbert Fafard, coordonnateur communautaire, Centre communautaire Saint-Pierre

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada accorde un appui total de 174 098 dollars pour les deux projets communautaires Canada 150.

Les grands thèmes de la vision du gouvernement du Canada pour Canada 150 sont la diversité et l'inclusion, la réconciliation avec les peuples autochtones, l'environnement et la jeunesse.

Établi en avril 2015, le Fonds Canada 150 est doté d'un budget global de 200 millions de dollars.

Par l'entremise de ce fonds, le gouvernement du Canada investit de façon stratégique dans des activités qui appuient la vision de Canada 150 et encourage la participation directe des Canadiens.

