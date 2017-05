Gala Alpha de la Chambre de commerce et d'industrie Saint-Laurent - Mont-Royal - M. Kheng Ly, président et chef de la direction du Groupe Brivia, choisi personnalité d'affaires de l'année 2017







MONTRÉAL, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le promoteur immobilier montréalais Kheng Ly, président et chef de la direction du Groupe Brivia inc., a été choisi personnalité d'affaires de l'année par la Chambre de commerce et d'industrie Saint-Laurent - Mont-Royal (CCSL-MR), lors du gala Alpha qui avait lieu hier soir. Le concours Alpha souligne l'excellence, les réalisations, la performance, l'implication et les bons coups d'affaires d'individus et d'entreprises de Saint-Laurent, Cartierville et Ville Mont Royal.

Résident de Saint-Laurent et homme d'affaires au parcours exceptionnel, M. Ly a été récompensé pour son leadership et son sens des affaires. Sa détermination lui a permis de bâtir l'une des plus importantes sociétés immobilières au Canada et de contribuer au développement économique et social de sa communauté.

« Je tiens d'abord à remercier les membres du comité de sélection pour cette reconnaissance prestigieuse. a indiqué M. Kheng Ly. C'est vraiment tout un honneur de me retrouver aux côtés de 5 personnalités d'affaires aussi remarquables et inspirantes. Ce titre est pour moi un précieux témoignage de votre considération qui m'incite à poursuivre mes efforts pour contribuer à la croissance économique et sociale de ma société d'adoption. »

Les autres personnalités d'affaires 2017 de la CCSL-MR sont : Isabelle Hudon (Financière Sun Life), Frank Kollmar (L'Oréal Canada), Eric Martel (Hydro-Québec), Brian McMannus (Stella-Jones) et Marc-André Roy (Sotramont).

Promoteur et investisseur depuis 2002, M. Ly a réalisé de nombreux projets qui ont consolidé son expérience et sa crédibilité. Reconnu pour son leadership et son sens exceptionnel des affaires, M. Ly s'est rapidement hissé au rang des grands promoteurs immobiliers et investisseurs montréalais.

Mené par M. Ly, le Groupe Brivia est aujourd'hui un promoteur immobilier en forte croissance qui compte à son actif un nombre grandissant de projets couronnés de succès. Sa mission consiste à développer des projets immobiliers qui répondent aux normes les plus élevées, tout en respectant les attentes et les valeurs de tout un chacun, y compris les investisseurs, les partenaires et les communautés.

Fondé à Montréal en 2002, le Groupe Brivia est un promoteur et investisseur immobilier qui compte à son actif un nombre grandissant de projets dans la région. Sa filiale Brivia Management est une firme intégrée de services professionnels en gestion du développement.

