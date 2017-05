Finale québécoise du Défi génie inventif ÉTS - 82 jeunes de toutes les régions du Québec réunis pour une compétition technologique







MONTRÉAL, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le samedi 27 mai, les médias et le public sont invités à venir assister à la finale québécoise du Défi génie inventif ÉTS qui se tiendra à l'École de technologie supérieure à Montréal. Ce sera l'occasion de voir les 36 meilleures équipes du Québec à l'oeuvre.

Quand :

Samedi 27 mai 2017

8 h 30 à 12 h : Ouverture et trois premières parties

12 h 45 : Présentation des appareils au public

14 h : Finale opposant les meilleures équipes suivie de la cérémonie de remise de prix

Où :

École de technologie supérieure (ÉTS) - Hall A

1100 Rue Notre-Dame Ouest, Montréal, QC H3C 1K3

Quoi :

Finale québécoise du Défi génie inventif ÉTS

Entrée gratuite

Compétition et cérémonie de remise de prix disponibles en webdiffusion au

technoscience.ca

Fais d'l'air!

Pour accéder à la finale québécoise, les jeunes, âgés de 12 à 17 ans, se sont démarqués lors d'une finale régionale du Défi génie inventif ÉTS en relevant le défi Fais d'l'air!! Ils ont conçu une machine qui utilise le vent pour parcourir une distance de 4 mètres et atteindre une cible.

« Partout au Québec, des jeunes de 12 à 17 ans rivalisent d'ingéniosité et de créativité afin de relever le défi que le Réseau Technoscience leur lance. La finale québécoise est l'occasion pour les participants de s'amuser, d'échanger et de mettre à l'épreuve leur prototype surprenant! Nous en profitons également pour remercier toutes les personnes qui ont accompagné les participants à chaque étape : finale locale, finale régionale, puis finale québécoise. Votre soutien est important pour la relève québécoise en science et technologie! » souligne M. Roland Grand'Maison, le directeur général du Réseau Technoscience.

Des participants d'autres provinces canadiennes se joignent à la compétition

Pour une troisième année, 19 participants originaires du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l'Ontario participeront à la compétition.

En effet, le Réseau Technoscience, grâce à l'appui financier du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du gouvernement du Québec en vertu des programmes de soutien financier en matière de francophonie canadienne, a mis sur pied un projet pilote. Des liens ont été créés entre des enseignantes et des enseignants d'écoles québécoises et d'écoles francophones de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.

L'objectif de ce projet est de permettre aux élèves francophones d'autres provinces canadiennes de pouvoir réaliser le Défi génie inventif ÉTS et de participer, de façon hors-concours, à la compétition.

Tout savoir sur la finale québécoise du Défi génie inventif ÉTS

Tous les détails concernant la finale québécoise du Défi génie inventif ÉTS sont disponibles au technoscience.ca, section Défi génie inventif ÉTS, sur la page Facebook des Défis technologiques (www.facebook.com/defis.technologiques) et sur Twitter (www.twitter.com/defistechnos).

Ne manquez pas la grande finale et la cérémonie de remise de prix en webdiffusion. Vous pourrez la visionner en direct sur notre page Facebook et via notre site Web.

Merci à nos partenaires

La finale québécoise du Défi génie inventif ÉTS est rendue possible grâce au soutien de l'École de technologie supérieure (ÉTS), partenaire présentateur de l'événement et institution hôte. Ce projet est également soutenu financièrement par le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, par l'entremise du programme NovaScience. Merci à ArcelorMittal produits longs Canada, partenaire majeur, à la Faculté de génie de l'Université Sherbrooke, à la Fondation de l'Ordre des ingénieurs du Québec et à l'Association pour l'enseignement de la science et de la technologie. Merci également aux magazines Les Débrouillards, Curium et Québec Science, partenaires médias de l'événement.

Réseau Technoscience

Le Réseau Technoscience et ses organismes régionaux sont présents partout au Québec afin de promouvoir le goût des sciences et des technologies chez les jeunes Québécois de 4 à 20 ans. Leurs programmes et leurs activités encouragent l'émergence d'une relève scientifique tout en soutenant l'enseignement des sciences et des technologies par une approche concrète. Le Réseau Technoscience offre notamment les programmes suivants : Expo-sciences, Défis technologiques, Club des Débrouillards et Les Innovateurs à l'école. Il assure également la diffusion de plusieurs trousses et animations pédagogiques en science pour le primaire et le secondaire.

Programme NovaScience

Ce programme vise à favoriser une plus grande compréhension de la science et de la technologie par les jeunes et le grand public, ainsi que le développement d'une relève dans ces domaines.

