La Banque CIBC nommée Cabinet canadien de produits dérivés de l'année pour la quatrième année consécutive







TORONTO, le 26 mai 2017 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a reçu, pour une quatrième année consécutive, le prix « Canada Derivatives House of the Year » de GlobalCapital, un périodique de premier plan dans le domaine des marchés financiers.

Le prix de GlobalCapital sur les produits dérivés est remis aux entreprises qui se distinguent par leur innovation, leur effet sur le marché, leur rendement, l'opinion des clients et le caractère unique de leur approche. La décision de sélectionner la Banque CIBC a reposé sur des entrevues avec d'importantes parties prenantes à l'échelle des marchés des produits dérivés.

« La Banque CIBC a de nouveau démontré la solidité et l'étendue son offre de produits dérivés aux marchés canadiens et internationaux », ont souligné les rédacteurs en chef de GlobalCapital à l'occasion de la remise des Americas Derivatives Awards de 2017 à New York, le 25 mai dernier.

« Nous sommes honorés que GlobalCapital nous décerne ce titre de meilleur cabinet canadien de produits dérivés pour une quatrième année d'affilée, a commenté Christian Exshaw, directeur général et chef, Marchés mondiaux à la Banque CIBC. Tandis que nous bâtissons la banque de l'avenir, cette marque de reconnaissance témoigne de nos investissements stratégiques dans le personnel et la technologie en vue d'offrir à nos clients des solutions innovantes et flexibles. »

Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière canadienne d'envergure mondiale qui compte 11 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises. Elle est composée de trois principales unités d'exploitation, Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises, Gestion des avoirs et Marchés des capitaux. Marchés des capitaux CIBC offre des produits et des services intégrés de réseau mondial, des services consultatifs en placement, des services de financement d'entreprises et des services de recherche de premier plan aux grandes entreprises, aux gouvernements et à des clients institutionnels à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus sur la Banque CIBC et sur Marchés des capitaux CIBC, visitez le site http://www.cibccm.com/cibc-eportal-web/portal/wm?pageId=home&language=fr. Vous trouverez d'autres communiqués de presse au www.cibc.com/ca/media-centre/index-fr.html.

