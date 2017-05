Record d'achalandage sur les trains de VIA Rail pendant le long week-end de mai







FAITS SAILLANTS

Pour la période du jeudi 18 mai au mardi 23 mai 2017 :

Réseau pancanadien de VIA Rail

- 73 500 passagers | hausse de 8 % comparativement à 2016

- 27 millions de kilomètres parcourus | augmentation de l'ordre de 6,4 % par rapport à 2016

- Augmentation des revenus voyageurs de l'ordre de 10 % par rapport à 2016

- Jour le plus achalandé : le vendredi 19 mai

- Destinations les plus populaires : Toronto, Montréal et Ottawa

Corridor Québec - Windsor

- 68 700 passagers | hausse de 8,5 % comparativement à 2016

- Augmentation des revenus voyageurs de l'ordre de 13 % par rapport à 2016

Océan Montréal - Halifax

- 1 200 passagers | hausse de 20 % comparativement à 2016

- Augmentation des revenus voyageurs de l'ordre de 15 % par rapport à 2016

Canadien Toronto - Vancouver

- 2 300 passagers | baisse de 6 % comparativement à 2016

- Augmentation des revenus voyageurs de l'ordre de 2 % par rapport à 2016

MONTRÉAL, le 25 mai 2017 /CNW Telbec/ - Après avoir connu une croissance fulgurante au cours des derniers mois, VIA Rail Canada (VIA Rail) a affiché son meilleur rendement en huit ans au cours du long week-end de mai. Quelque 73 500 passagers ont choisi l'un ou l'autre des nombreux départs offerts pour leurs déplacements, ce qui représente une hausse de 8 % par rapport à 2016. Suivant une tendance amorcée en 2014, les revenus voyageurs se sont accrus de près de 10 % comparativement à 2016.

Le train soulevé par une vague de popularité

La plus forte croissance a été observée dans l'Est du pays, alors que le train long parcours l'Océan entre Montréal et Halifax a enregistré une hausse de son achalandage de 20 % et de ses revenus de 15 % comparativement à la même période l'an dernier.

Les trains du corridor Québec-Windsor ont également affiché une forte croissance, avec un achalandage en hausse de 8,5 % et une augmentation des revenus de l'ordre de 13 % par rapport à 2016.

En six jours, les trains de passagers ont parcouru une distance totale de 27 millions de kilomètres, soit l'équivalent de 680 fois le tour de la Terre. Plus de la moitié des 73 500 voyageurs ont pris place à bord des nombreux trains parcourant l'Ontario et 31 % des gens se sont déplacés entre le Québec et l'Ontario, faisant de Toronto, Montréal et Ottawa les destinations les plus populaires. Le vendredi 19 mai a été le jour le plus achalandé du week-end.

« Nous nous réjouissons des résultats du long week-end dernier, les meilleurs en huit ans. Cela démontre que, année après année, les Canadiens sont de plus en plus nombreux à faire le choix sensé de laisser leur voiture à la maison et de prendre le train. Je salue l'excellent travail des employés de première ligne qui ont assuré un service conforme à nos normes de qualité élevées partout au pays. Le succès récolté témoigne une fois de plus de la nécessité d'un virage vers un réseau de transport qui propose des options de mobilité durable », a déclaré Yves Desjardins-Siciliano, président et chef de la direction de VIA Rail.

