De meilleures infrastructures d'approvisionnement en eau pour les résidents de Glengarry nord







Deux nouveaux projets approuvés à Glengarry nord

GLENGARRY NORD, ON, le 26 mai 2017 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario se sont engagés à investir dans des infrastructures locales qui permettent aux Canadiens et à leurs familles d'avoir accès à des services de traitement de l'eau et des eaux usées fiables et modernes qui répondent à leurs besoins. Ces investissements permettent de préserver la santé et le bien-être des résidents ainsi que de protéger les cours d'eau et les écosystèmes locaux, et ce, et ce, tout en créant de nouvelles possibilités économiques afin de renforcer la classe moyenne dans toute la province.

Francis Drouin, député de Glengarry--Prescott--Russell, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Chris McDonell, maire de Glengarry nord, ont annoncé aujourd'hui que deux projets à Glengarry nord avaient été approuvés dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées du gouvernement du Canada. Le gouvernement fédéral fournit jusqu'à 50 pour cent du financement, soit 15,2 millions de dollars. Le gouvernement provincial fournit jusqu'à 25 pour cent du financement pour ce projet, soit 7,6 millions de dollars au titre du total des coûts admissibles, et le canton de Glengarry nord fournira le reste du financement.

L'un des projets consiste à aménager des infrastructures d'aqueduc afin de relier les résidents de Maxville à un système de traitement de l'eau déjà en place dans une collectivité voisine. Grâce à cet investissement, les résidents bénéficieront d'une nouvelle conduite d'eau qui permettra d'acheminer une eau potable propre à la population de Maxville. L'autre projet consiste à procéder à la conception détaillée des travaux qui permettront d'améliorer l'étang de traitement des eaux usées d'Alexandria, afin d'accroître sa capacité à soutenir la croissance, d'améliorer la capacité de traitement et de répondre aux normes provinciales relatives aux effluents.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'une entente conclue entre le Canada et l'Ontario au titre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures de traitement de l'eau et des eaux usées pour maintenir un environnement sain et fournir une eau potable propre et fiable. Le gouvernement du Canada travaille avec les provinces, les territoires et les municipalités de partout au pays pour soutenir d'importants projets, comme ceux réalisés à Glengarry nord, qui permettent de faire en sorte que les collectivités canadiennes soient saines et durables maintenant et pendant de nombreuses années ».

Francis Drouin, député de Glengarry--Prescott--Russell, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il est d'une importance capitale d'assurer la sécurité et d'améliorer la qualité de l'eau potable pour la population de Glengarry nord. Notre gouvernement reconnaît cette importance et prend des mesures en travaillant avec ses partenaires fédéraux et municipaux afin de moderniser et d'améliorer les infrastructures essentielles, notamment dans le cadre des projets annoncés aujourd'hui. »

L'honorable Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Nous avons tous travaillé pendant des années afin d'atteindre ce résultat parce que nous reconnaissons que l'eau est le moteur de toute collectivité. Et nous sommes tous ravis - et fiers - d'annoncer que les ordres de gouvernement supérieurs nous ont fourni une bonne partie du financement et des outils dont nous avons besoin pour offrir aux résidents une eau potable propre. Cela constitue un grand succès pour Maxville et l'ensemble de Glengarry nord. Cela signifie que nous aurons les infrastructures dont nous avons tant besoin - pour le développement économique, pour la croissance et pour l'avenir. »

Chris McDonell, maire de Glengarry nord

Faits en bref

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le transport à l'appui du commerce, et les collectivités rurales et nordiques.

fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le transport à l'appui du commerce, et les collectivités rurales et nordiques. Le Budget 2017 propose 21,9 milliards pour des investissements dans les infrastructures vertes. Ce montant inclut 5 milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le gouvernement de l' Ontario réalise les investissements les plus importants de l'histoire de la province dans les hôpitaux, les écoles, les transports en commun, les routes, les ponts, ainsi que les infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées. Ce sont plus de 190 milliards de dollars qui sont consacrés aux infrastructures publiques sur une période de 13 ans, à compter de 2014?2015. Pour en savoir plus sur les projets dans votre collectivité, visitez le site Ontario.ca/BuildON.

Liens connexes

Le plan d'infrastructure de plus de 180 milliards de dollars du gouvernement du Canada dans le Budget 2017 : http://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/chap-02-fr.html#Toc477707375

Investissements fédéraux dans les infrastructures de l'Ontario : http://www.infrastructure.gc.ca/map-carte/on-fra.html

Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/cwwf/cwwf-program-programme-fra.html

Mise à jour de 2017 sur les infrastructures - Bâtir l'Ontario : https://www.ontario.ca/fr/page/onrenforce-mise-jour-2017-sur-linfrastructure

Twitter : @INFC_fra

Site web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 26 mai 2017 à 13:00 et diffusé par :