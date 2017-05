Le Canada investit dans l'entretien des aéronefs Buffalo et Twin Otter







Assurer les opérations des Forces armées canadiennes

KELOWNA, BC, le 26 mai 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada veut bâtir une force militaire plus souple et mieux équipée tout en utilisant de façon optimale l'argent des contribuables canadiens. Cela implique l'entretien de l'équipement en place pour que les membres des Forces canadiennes puissent continuer de réaliser leurs missions.

Deux contrats d'entretien ont été attribués à l'entreprise KF Aerospace de la Colombie-Britannique à la suite de processus concurrentiels ouverts et transparents. La majorité des travaux étant réalisée au pays, ces contrats permettront de soutenir l'industrie aérospatiale de classe mondiale du Canada et de préserver environ 40 emplois de grande qualité pour des Canadiens de la classe moyenne.

Le premier contrat, dont la valeur s'élève à 21,8 millions de dollars (taxes comprises), permettra d'assurer l'entretien des aéronefs de recherche et de sauvetage CC-115 Buffalo de l'Aviation royale du Canada durant une période de trois ans, assortie d'une option de prolongation pour une période supplémentaire d'un an. Le Canada possède six de ces aéronefs stationnés à Comox, en Colombie-Britannique. Ces appareils sont des éléments essentiels des capacités de recherche et de sauvetage sur la côte ouest, et leur entretien doit être assuré tant que de nouveaux aéronefs de recherche et de sauvetage à voilure fixe pleinement opérationnels ne seront pas en place pour les remplacer.

Le deuxième contrat, dont la valeur s'élève à 9,6 millions de dollars (taxes comprises), permettra d'assurer l'entretien des aéronefs Twin Otter de l'Aviation royale du Canada durant une période de quatre ans, assortie d'une option de prolongation de quatre périodes supplémentaires d'un an. Le Canada possède quatre de ces aéronefs stationnés à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest. Ces appareils sont utilisés pour les opérations de transport des Forces armées canadiennes dans le Nord, et parfois pour des missions de recherche et de sauvetage. Cet investissement permettra d'entretenir les appareils au moins jusqu'en 2025; ainsi, les Forces armées canadiennes pourront continuer de mener leurs opérations dans les territoires nordiques.

L'entreprise retenue devra assurer la gestion continue du cycle de vie des appareils, effectuer des travaux d'inspection, de réparation, de peinture et de modifications ainsi que fournir des pièces de rechange prioritaires pour la durée des contrats.

Citations

« Nos braves hommes et femmes en uniforme méritent d'obtenir l'équipement dont ils ont besoin pour faire leur travail de manière sécuritaire et efficace. Ces contrats permettront de soutenir un plus grand nombre d'emplois de la classe moyenne à Kelowna, de veiller à ce que les appareils soient bien entretenus et de faire croître l'industrie aérospatiale canadienne. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« Dans un pays aussi vaste que le Canada, les Forces armées canadiennes se fient à leur équipement pour faire leur travail, et c'est pourquoi la fiabilité de notre équipement de recherche et de sauvetage est cruciale pour la population canadienne. Dans le cadre de ces contrats, nous voulions aussi nous assurer que la majorité du travail est effectuée au Canada, par des Canadiens. »

Steven MacKinnon

Secrétaire parlementaire du ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Nos membres de l'Aviation royale canadienne sont parmi les mieux entrainés du monde et mènent des opérations dans les environnements les plus difficiles, comme l'Arctique et les terrains montagneux et accidentés de la côte ouest. Grâce à cet investissement, le gouvernement du Canada démontre qu'il est résolu à s'assurer que nos hommes et nos femmes en uniforme continuent de disposer d'équipement bien entretenu pour les appuyer dans les opérations essentielles, comme les missions de recherche et de sauvetage et le transport d'équipement. »

L'honorable Harjit S. Sajjan

Ministre de la Défense nationale

« Voilà d'excellentes nouvelles pour KF Aerospace, les habitants de Kelowna et l'économie canadienne. Ces contrats procurent des emplois bien rémunérés à des Canadiens qualifiés ayant le coeur à l'ouvrage ici et partout au pays. »

Stephen Fuhr

Député de Kelowna--Lake Country

Les faits en bref

Les deux contrats sont assortis d'options qui permettront d'en prolonger la durée, au besoin.

Les appareils CC?115 Buffalo jouent un rôle déterminant dans les activités de recherche et de sauvetage que les Forces armées canadiennes effectuent de la frontière séparant la Colombie-Britannique de l'État de Washington jusqu'à l'Arctique, et des montagnes Rocheuses jusqu'à 1 200 km au large des côtes canadiennes du Pacifique. Ils contribuent tous les jours à la protection de la vie des Canadiens.

jusqu'à l'Arctique, et des montagnes Rocheuses jusqu'à 1 200 km au large des côtes canadiennes du Pacifique. Ils contribuent tous les jours à la protection de la vie des Canadiens. Comptant parmi les principaux aéronefs de recherche et de sauvetage du Canada, l'agile CC?115 Buffalo peut voler par presque tous les temps, ainsi que décoller et atterrir sur des pistes de fortune difficiles d'accès.

L'aéronef CC-138 Twin Otter est un véhicule de transport polyvalent et très adaptable qu'on peut équiper de roues ou de skis afin de pouvoir le poser à peu près n'importe où. Il convient ainsi particulièrement aux conditions climatiques changeantes et aux terrains difficiles des régions nordiques du Canada.

La livraison d'une flotte de nouveaux aéronefs de recherche et de sauvetage à voilure fixe équipés de capteurs commencera en 2019 en vue de remplacer la flotte actuelle de CC?115 Buffalo et de CC?130H Hercules.

