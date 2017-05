Un organisme de bienfaisance national lance une importante initiative de plantation Renouvert pour rétablir les espaces verts de Fort McMurray détruits par le feu l'an dernier







MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE WOOD BUFFALO, AB, le 26 mai 2017 /CNW/ - Cette fin de semaine, Arbres Canada lance une importante initiative de plantation d'arbres pour rétablir les espaces verts dans la municipalité régionale de Wood Buffalo et les régions avoisinantes qui ont été détruits par des feux dévastateurs l'an dernier. En tout, plus de 70 000 arbres seront plantés rien que cette année.

Les efforts de rétablissement débutent le samedi 27 mai au parc Helen Pacholko de Fort McMurray, Alberta avec une plantation d'arbres réalisée par des bénévoles et une célébration communautaire organisée par Arbres Canada et la municipalité régionale de Wood Buffalo. Le président d'Arbres Canada, M. Michael Rosen, se joindra à Mme Melissa Blake, mairesse de la municipalité régionale de Wood Buffalo, M. Sean Finn, vice-président exécutif de CN, ainsi que d'autres partenaires clés. On s'attend à ce que plusieurs centaines de membres de la collectivité et de bénévoles assistent à l'événement.

Cette initiative répartie sur plusieurs années est une composante du programme #OpérationRenouvert d'Arbres Canada et elle a été rendue possible grâce à l'appui incroyable des partenaires corporatifs d'Arbres Canada et de Canadiens d'un peu partout au pays. En plus de CN, qui a fait don d'un million de dollars pour #OpérationRenouvert dans tout le pays, Arbres Canada a également reçu un appui généreux d'IKEA Canada, U-Haul, TELUS, FedEx Express Canada, Earth Day Network, Unilever Canada, SANOFI, Suncor Energy et BP Canada Energy Group.

Arbres Canada a 20 ans d'expérience dans le rétablissement de zones dévastées par des catastrophes naturelles. La première #OpérationRenouvert s'est déroulée après les inondations au Saguenay, Québec, en 1996. Tous les arbres plantés dans la municipalité régionale de Wood Buffalo seront des essences non envahissantes qui conviennent à la région et à la zone climatique. Les meilleures pratiques de l'industrie seront adoptées, y compris les normes Intelli-feu.

« Nous nous sommes engagés à rétablir la beauté de cette collectivité et nous aimerions remercier nos partenaires corporatifs et tous les Canadiens qui nous ont aidés dans cette voie. Nous sympathisons énormément avec les résidents qui ont perdu leur maison et ont eu leur vie perturbée par ces feux. J'espère sincèrement que cette initiative redonnera à la collectivité le sentiment que les choses reviennent à la normale. »

- Michael Rosen, président d'Arbres Canada

« Fort McMurray est une importante collectivité pour CN et nos propres employés ont été affectés personnellement par cette catastrophe. Nous sommes fiers d'appuyer une initiative qui aidera non seulement à rétablir le couvert forestier mais contribuera également au bien-être de cette collectivité en fournissant des bienfaits à long terme. Nous encourageons d'autres entreprises canadiennes à se joindre aux efforts de CN pour reboiser Fort McMurray. »

- Sean Finn, Vice-président exécutif, Services corporatifs et chef de la direction des Affaires juridiques

« Nous sommes très reconnaissants à Arbres Canada et à tous ses partenaires pour ce don très généreux. Cet appui remontera certainement le moral de toute la collectivité et nous aidera à rétablir la beauté naturelle de notre région qui a été gravement affectée par les feux. »

- Melissa Blake, mairesse de la municipalité régionale de Wood Buffalo

Arbres Canada est un organisme de bienfaisance sans but lucratif qui oeuvre pour améliorer la vie des Canadiens en plantant et en entretenant des arbres. Depuis 1992, nous avons planté plus de 80 millions d'arbres, reverdi plus de 580 terrains d'école, aidé à rétablir des endroits dévastés par des catastrophes naturelles et relié des experts en foresterie urbaine pour reverdir des villes à l'échelle du Canada. Soyez de la partie! Renseignez-vous sur Arbres Canada à arbrescanada.ca.

CN est un véritable pilier de l'économie, transportant annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 milliards de dollars CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferré qui couvre le Canada et le centre des États-Unis. Le CN - la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives - dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, Nouvelle-Orléans, Mobile (en Alabama), ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour plus de renseignements, visitez le site Web de l'entreprise à www.cn.ca.

