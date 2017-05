Invitation aux médias - Le classement du concours Les Médaillés de la relève sera dévoilé lors de la soirée de clôture







MONTRÉAL, le 26 mai 2017 /CNW/ - PwC vous convie à la cérémonie de remise de prix de la onzième édition du concours Les Médaillés de la relève. Ricardo Larrivée, chef, entrepreneur et cofondateur de RICARDO Media, sera le président d'honneur de cette cérémonie, qui sera animée par Sonia Boisvert, associée, Leader Famille inc. chez PwC. Ce concours est organisé par PwC et ses partenaires, la Banque de développement du Canada, la Banque Nationale, BCF Avocats d'affaires, la Caisse de dépôt et placement du Québec et Toast Studio, pour célébrer la réussite d'entreprises québécoises qui ont réussi leur processus de relève, non seulement en conservant la pérennité de leur entreprise, mais en assurant sa croissance également.

www.lesmedaillesdelareleve.com

Catégorie Relève familiale (ordre alphabétique) :

Café Expert

Groupe Touchette

Techno Diesel

Catégorie Relève entrepreneurial (ordre alphabétique) :

Agro-100

Electrimat Ltée

Vulcan Hoist-Palan

DATE : le lundi 29 mai 2017, à compter de 17 h



LIEU : Parquet de la CDP Capital

1000, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal



DÉROULEMENT :

17 h | Cocktail de réseautage



17 h 45 | Entrevue avec Ricardo Larrivée



18 h 30 | Annonce des médaillés

