Allumez les lumières ! Il est temps de briller pour un festival Vivid Sydney de très grande ampleur

SYDNEY, 26 mai 2017 /PRNewswire/ -- Le festival Vivid Sydney va baigner Sydney dans des couleurs à couper le souffle et un éventail vertigineux d'effets spéciaux alors que le plus grand festival au monde de lumières, de musique et d'idées se pare de tous ses feux pendant 23 nuits, à partir de 18 h ce soir, 26 mai 2017.

Doté de sept enceintes de lumière et plus de 90 installations de lumière et projections à grande échelle, Vivid Sydney sera plus grand, plus audacieux et plus resplendissant que jamais jusqu'au 17 juin.

Le ministre du Tourisme et des grands Évènements de la Nouvelle-Galles du Sud, Adam Marshall, a déclaré : « Tous les systèmes sont en marche alors que la ville se transforme en une immense toile créative où l'art et la technologie s'allient pour présenter des créations impressionnantes, proposées par certains des meilleurs esprits créatifs et innovateurs technologiques au monde. »

« Les personnes qui visitent Vivid Sydney viennent pour les lumières et restent pour les panoramas de ce grand état. En 2016, Vivid Sydney a accueilli un record de 2,31 millions de participants. En 2017, nous espérons dépasser l'apport très important de 10 millions de dollars australiens de l'année dernière à l'économie touristique de notre État », a-t-il déclaré.

Plus de 180 artistes locaux et internationaux ont créé les installations lumineuses et projections pour Vivid Sydney, dont The Rocks, Campbell's Cove (l'anse de Campbell), le Jardin botanique royal de Sydney, le zoo de Taronga, Martin Place, Darling Harbour et le festival débutant, Barangaroo (Sud).

Les projections illumineront les bâtiments emblématiques et les points de référence dans toute la ville, dont le Sydney Harbour Bridge (le pont du port) et le musée d'Art contemporain d'Australie ainsi que les toiles de fond organiques constituées par les arbres colossaux et les roches naturelles du Jardin botanique royal de Sydney.

La toile nec plus ultra, à savoir les voiles de l'Opéra de Sydney présenteront « Audio Creatures », un monde indescriptible de couleurs et de lumières, qui mettra en scène des créatures marines imaginaires rôdant profondément dans le port et une végétation chatoyante.

Les visiteurs peuvent découvrir des effets spéciaux et des animations à chaque coin de rue, depuis le sol situé sous leurs pieds à Barangaroo (sud), aux « Magiciens dans la brume » de Darling Harbour, une fontaine d'eau de 50 mètres de hauteur avec des projections hautes de 40 mètres, des lasers, des feux d'artifice, des flammes et une bande-son spectaculaire.

Au nord du port, un monde aquatique « steampunk » est placé sous le thème « L'aventure vous attend à Chatswood », tandis que des lanternes géantes illuminées d'animaux en voie d'extinction suscitent les conversations sur la conservation au zoo Tarango.

Le président-directeur général de Destination NSW et la productrice exécutive de Vivid Sydney, Sandra Chipchase, ont déclaré : « Au cours de 23 jours à venir, les visiteurs peuvent faire leur choix dans des centaines d'évènements, dont plus de 284 débats sur les « Idées Vivid » et les forums créatifs dans 59 lieux, ou plus de 390 spectacles musicaux Vivid dans plus de 40 lieux, qui couvre un éventail de genres allant du rock indie et de la musique électronique aux comédies musicales et au jazz ».

Voici les faits marquants du festival :

Lumière

Illumination des voiles : Audio Creatures : les voiles de l'Opéra de Sydney, classé au patrimoine mondial, donneront vie aux Audio Creatures : une série de créatures imaginaires sélectionnées et conçues par le réalisateur visionnaire Ash Bolland. Audio Creatures parera les voiles emblématiques de créatures marines et d'une végétation hypnotiques en technique de morphose, découpées avec une technologie futuriste soyeuse. Audio Creatures sera accompagné d'une bande-son créée pour l'occasion par le producteur de musique électronique brésilien Amon Tobin .

les voiles de l'Opéra de Sydney, classé au patrimoine mondial, donneront vie aux : une série de créatures imaginaires sélectionnées et conçues par le réalisateur visionnaire Ash Bolland. parera les voiles emblématiques de créatures marines et d'une végétation hypnotiques en technique de morphose, découpées avec une technologie futuriste soyeuse. sera accompagné d'une bande-son créée pour l'occasion par le producteur de musique électronique brésilien . Vibrations organiques : l'artiste australienne contemporaine Julia Gorman et le collectif d'artistes français Danny Rose créeront une nouvelle pièce artistique projetée sur la façade classée au patrimoine du Musée d'Art contemporain d'Australie (MCA). L'installation utilisera des techniques de projections de mapping vidéo pour donner vie à des images originellement créées par Julia Gorman en aquarelle, peinture à l'huile et marqueur et qui dépeignent des lignes sinueuses et des contours inspirés par la nature. (The Rocks)

l'artiste australienne contemporaine et le collectif d'artistes français créeront une nouvelle pièce artistique projetée sur la façade classée au patrimoine du Musée d'Art contemporain d'Australie (MCA). L'installation utilisera des techniques de projections de mapping vidéo pour donner vie à des images originellement créées par en aquarelle, peinture à l'huile et marqueur et qui dépeignent des lignes sinueuses et des contours inspirés par la nature. (The Rocks) Magiciens dans la brume : des fontaines fantastiques, jets de flame, lasers, de la musique, des feux d'artifice et murs aquatiques montrent le pouvoir de la créativité et de l'innovation dans cette spectaculaire projection. (Darling Harbour)

: des fontaines fantastiques, jets de flame, lasers, de la musique, des feux d'artifice et murs aquatiques montrent le pouvoir de la créativité et de l'innovation dans cette spectaculaire projection. (Darling Harbour) Trappe : découvrez les illusions d'optique qui s'offrent à vous si vous osez faire une incursion dans ce fantastique mur floral qui raconte en d'autres mots les histoires de Barangaroo. (Barangaroo Sud)

: découvrez les illusions d'optique qui s'offrent à vous si vous osez faire une incursion dans ce fantastique mur floral qui raconte en d'autres mots les histoires de Barangaroo. (Barangaroo Sud) Forêt électrique : la forêt devient vivante comme elle ne l'a jamais été, depuis des fruits sauvages qui pendent aux bancs de poissons, lorsque vous entrez dans ce monde étrange de plantes illuminées, d'illusions et de bande-son psychoacoustique. (Jardin botanique royal de Sydney)

: la forêt devient vivante comme elle ne l'a jamais été, depuis des fruits sauvages qui pendent aux bancs de poissons, lorsque vous entrez dans ce monde étrange de plantes illuminées, d'illusions et de bande-son psychoacoustique. (Jardin botanique royal de Sydney) Des lumières braquées sur la nature sauvage : mettez en lumière le sort des animaux en voie d'extinction avec votre bracelet interactif et émerveillez-vous de la beauté de ces majestueuses lanternes géantes illuminées - vous pouvez même entrer dans la gueule de PJ, le requin de Port Jackson ! (Zoo de Taronga)

: mettez en lumière le sort des animaux en voie d'extinction avec votre bracelet interactif et émerveillez-vous de la beauté de ces majestueuses lanternes géantes illuminées - vous pouvez même entrer dans la gueule de PJ, le requin de Port Jackson ! (Zoo de Taronga) Monde aquatique « steampunk » : regardez dans un incroyable monde aquatique « steampunk » submergé et fait de lumières, sons et effets spéciaux au Reflection Pool de The Concourse. (Chatswood)

Musique

Curve Ball : des créatifs, des artistes et des musiciens conjuguent leurs forces pour offrir cette musique en direct et des visuels spectaculaires à grande échelle dans lesquels vous plongez et qui allient la dance-music de qualité et des visuels étonnants. (De 15 h à 22 h, dimanche 11 juin, Carriageworks).

: des créatifs, des artistes et des musiciens conjuguent leurs forces pour offrir cette musique en direct et des visuels spectaculaires à grande échelle dans lesquels vous plongez et qui allient la dance-music de qualité et des visuels étonnants. (De 15 h à 22 h, dimanche 11 juin, Carriageworks). Sydney caché - Le mile scintillant : les montagnes russes vous font parcourir l'histoire de Kings Cross et la distribution colorée de ses personnages réalistes et brillants. (Du 25 mai au 18 juin, The World Bar, Kings Cross).

: les montagnes russes vous font parcourir l'histoire de Kings Cross et la distribution colorée de ses personnages réalistes et brillants. (Du 25 mai au 18 juin, The World Bar, Kings Cross). Nick Murphy (précédemment connu sous le nom de Chet Faker) présente « Missing Link » (le chaînon manquant) : le charismatique faiseur de tubes revient en présentant en avant-première de nouveaux morceaux et en ressuscitant ses classiques dans un ambitieux spectacle où il est entouré du public (du 1 er au 3 juin, Opéra de Sydney).

(le chaînon manquant) : le charismatique faiseur de tubes revient en présentant en avant-première de nouveaux morceaux et en ressuscitant ses classiques dans un ambitieux spectacle où il est entouré du public (du 1 au 3 juin, Opéra de Sydney). Dappled Cities : l'un des groupes indie les plus appréciés à être sortis de la scène de Sydney au cours des vingt dernières années présente un nouvel album IIIII (prononcé « Five »), accompagné d'un spectacle de lumière immersif dans ce concert unique. (4 juin, City Recital Hall)

Idées

Série de conférences qui change la donne : écoutez les forces créatrices qui façonnent notre monde et nos vies, notamment le fondateur et PDG de Buzzfeed et visionnaire des médias, Jonah Peretti . (28 mai, City Recital Hall) ; l'influent réalisateur primé par les Academy Award Oliver Stone (28 mai, City Recital Hall) et l'emblématique artiste américain Shepard Fairey (17 juin, Hôtel de ville de Sydney). Shepard Fairey, l'artiste qui se profile derrière la campagne de Barack Obama « HOPE », va aussi créer une fresque murale publique au coeur du quartier financier central de Sydney pendant le festival, tandis qu'une exposition de ses oeuvres sur le thème de la musique sera présentée au Darling Quarter.

: écoutez les forces créatrices qui façonnent notre monde et nos vies, notamment le fondateur et PDG de Buzzfeed et visionnaire des médias, . (28 mai, City Recital Hall) ; l'influent réalisateur primé par les Academy Award (28 mai, City Recital Hall) et l'emblématique artiste américain (17 juin, Hôtel de ville de Sydney). Shepard Fairey, l'artiste qui se profile derrière la campagne de « HOPE », va aussi créer une fresque murale publique au coeur du quartier financier central de Sydney pendant le festival, tandis qu'une exposition de ses oeuvres sur le thème de la musique sera présentée au Darling Quarter. La conférence Sunrise : plongez au coeur de l'avenir de la technologie, des écosystèmes innovants des start-ups et des entreprises sur ce forum éclairant. (31 mai)

: plongez au coeur de l'avenir de la technologie, des écosystèmes innovants des start-ups et des entreprises sur ce forum éclairant. (31 mai) Semi-permanent : sachez-en plus sur notre avenir novateur directement à la source d'une série d'expériences interactives et immersives avec les meilleurs innovateurs du monde allant de Getty Images, Nike, Uber, Google, entre autres. (25 au 27 mai)

: sachez-en plus sur notre avenir novateur directement à la source d'une série d'expériences interactives et immersives avec les meilleurs innovateurs du monde allant de Getty Images, Nike, Uber, Google, entre autres. (25 au 27 mai) Festival de vidéo-clips musicaux : apprenez des artistes et des cinéastes dans ce centre créatif tandis qu'ils collaborent, débattent et célèbrent la forme artistique qu'est le vidéo-clip. (3 juin)

: apprenez des artistes et des cinéastes dans ce centre créatif tandis qu'ils collaborent, débattent et célèbrent la forme artistique qu'est le vidéo-clip. (3 juin) Good Design Festival : rejoignez les luminaires de design, découvrez le meilleur de tout le design des objets et célébrez les lauréats des prix Good Design Awards 2017 et l'exposition. (Du 8 au 11 juin)

: rejoignez les luminaires de design, découvrez le meilleur de tout le design des objets et célébrez les lauréats des prix Good Design Awards l'exposition. (Du 8 au 11 juin) Rhodes : Créative : explorez les technologies de demain dès aujourd'hui en mettant la main à des activités qui incluent l'impression 3D et la robotique. (Du 28 mai au 16 juin)

: explorez les technologies de demain dès aujourd'hui en mettant la main à des activités qui incluent l'impression 3D et la robotique. (Du 28 mai au 16 juin) L'échange d'idées Vivid : vous en parlez, il y a probablement une session sur cela, qui débat et examine minutieusement tous les sujets, depuis la mode à l'aménagement, en passant par la narration, la discrimination due à l'âge, le marketing, la santé, l'innovation, les Big data et la réalité mixte. Les évènements sur le « Vivid Ideas Exchange » ont lieu tous les jours de 10 h à 17 h au 6e étage du Musée d'Art contemporain d'Australie tout au long de Vivid Sydney.

À propos de Vivid Sydney

Vivid Sydney est le plus grand festival de lumière, de musique et d'idées au monde qui, pendant 23 nuits, du vendredi 26 mai au samedi 17 juin, transforme la « Harbour City » en toile créative et colorée. Désormais dans sa neuvième année, Vivid Sydney est détenu, géré et produit par Destination NSW, l'agence de tourisme et de grands évènements du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud. Vivid Sydney présente des installations lumineuses et des projections à grande échelle (Light Vivid) ; des représentations musicales et des collaborations (Vivid Music, y compris Vivid LIVE à l'Opéra de Sydney) ; ainsi que des idées créatives, des discussions et des débats (Vivid Ideas), qui célèbrent tous et toutes Sydney comme le centre créatif de la région Asie-Pacifique. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.vividsydney.com

