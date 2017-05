Great-West Lifeco clôture une offre de 700 millions de dollars US de billets de premier rang







WINNIPEG, le 26 mai 2017 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (Lifeco) a annoncé aujourd'hui que sa filiale, Great-West Lifeco Finance (Delaware) LP (GWLP), a clôturé son offre faite antérieurement visant un capital global de 700 millions de dollars US de billets de premier rang à 4,15 % échéant en 2047. Ces billets seront garantis intégralement et inconditionnellement par Lifeco.

Lifeco et GWLP ont conclu une convention d'achat relative à l'émission et à la vente des billets avec Wells Fargo Securities, LLC, BMO Marchés des capitaux, BMO Nesbitt Burns, J.P. Morgan Securities LLC et RBC Marchés des Capitaux, LLC, qui ont agi en qualité de co-syndicataires dans le cadre de l'offre.

Les billets sont vendus à des acheteurs institutionnels qualifiés aux États-Unis conformément à la règle 144A en vertu de la Securities Act de 1933 des États-Unis, telle que modifiée (la Securities Act), et à des personnes en dehors des États-Unis conformément au règlement S en vertu de la Securities Act. Les billets n'ont pas été ni ne seront enregistrés en vertu de la Securities Act et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'inscription ou d'une exemption applicable aux exigences d'inscription de la Securities Act. Les billets ne seront pas admissibles à la distribution au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une province ou d'un territoire du Canada et ne peuvent être offerts ou vendus au Canada, directement ou indirectement, autrement que conformément aux exemptions de placement privé applicables. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat des billets, ni une vente des billets dans un État ou autre juridiction dans lequel cette offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Great-West Lifeco

Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers ayant des participations dans l'assurance-vie, l'assurance-maladie, les services de retraite et de placement, la gestion d'actifs et la réassurance. Lifeco exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie par l'intermédiaire de la Great-West, de la London Life, de la Canada-Vie, de Irish Life, de Great-West Financial et de Putnam Investments. Lifeco et ses compagnies administraient un actif consolidé d'environ 1,3 billion de dollars CA au 31 mars 2017, et elles sont membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power. Les actions de Great-West Lifeco se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO.

Mise en garde à l'égard des déclarations prospectives

Certaines déclarations dans le présent communiqué de presse constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations ne sont pas des faits historiques, mais elles représentent plutôt seulement l'opinion de Lifeco et de GWLP à l'égard d'événements futurs, dont un grand nombre sont, de par leur nature, essentiellement incertains et indépendants de la volonté de Lifeco et de GWLP. Il est possible que les résultats réels diffèrent, et peut-être significativement, des résultats prévus mentionnés dans ces déclarations. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent, et peut-être significativement, de ceux présentés dans les déclarations prospectives sont mentionnés dans des documents déposés périodiquement auprès des autorités de réglementation, y compris ceux figurant dans le rapport de gestion annuel de 2016 de Lifeco aux rubriques Gestion du risque et pratiques relatives au contrôle et Sommaire des estimations comptables critiques. Ces documents ainsi que d'autres documents déposés peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com. Le lecteur est également invité à examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, les incertitudes et les événements éventuels, et à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. À moins que la loi applicable ne l'exige expressément, Lifeco et GWLP n'ont pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

SOURCE Great-West Lifeco Inc. - French

Communiqué envoyé le 26 mai 2017 à 12:20 et diffusé par :