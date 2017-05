Le ministre MacAulay discute d'enjeux agricoles importants avec des intervenants de l'Alberta







CALGARY, le 26 mai 2017 /CNW/ - Le secteur agroalimentaire est l'une des principales industries en croissance du Canada, ce qui en fait un moteur important de l'emploi et du commerce. Le Budget de 2017 prévoit des investissements qui aideront le secteur à tirer parti de ses avantages concurrentiels, ce qui permettra aux agriculteurs de développer leurs entreprises et de créer des emplois bien rémunérés pour les Canadiens.

Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Lawrence MacAulay était à Calgary cette semaine pour discuter des défis et des débouchés du secteur agricole.

Le ministre MacAulay a tenu une table ronde avec des intervenants de l'industrie des grains de l'Ouest pour discuter du projet de loi sur la modernisation des transports que le gouvernement a déposé le 16 mai. Ce projet comprend des mesures pour l'avancement d'un programme à long terme visant à améliorer la transparence, l'équilibre et l'efficacité du réseau ferroviaire au Canada.

Le ministre MacAulay a rencontré des transformateurs de boeuf et des représentants d'associations nationales et provinciales de l'industrie bovine. Il a discuté avec eux de l'accès aux marchés et du commerce, des relations avec les États-Unis, des problèmes d'accès à la main-d'oeuvre et de la rétention de la main-d'oeuvre pour les établissements canadiens de transformation des viandes, de la recherche et de l'innovation.

Le ministre MacAulay a également discuté des priorités agricoles de l'Alberta avec le ministre de l'Agriculture et des Forêts Oneil Carlier.

Au cours de ses rencontres, le ministre MacAulay a souligné les avantages de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne, qui a reçu la sanction royale le 16 mai 2017. L'AECG créera des emplois, renforcera les relations économiques et stimulera les échanges du Canada avec le deuxième plus grand marché au monde. En outre, il améliorera l'accès au marché européen pour les principaux produits agricoles exportés par le Canada, notamment les viandes, les céréales, les oléagineux, les fruits, les légumes et les produits transformés.

Citation

« Je tiens à remercier les agriculteurs et les intervenants des industries des grains et du boeuf ici présents à Calgary de m'avoir fait part de leurs points de vue sur la façon de tirer parti des possibilités de croissance dans le secteur agricole. Ensemble, nous renforcerons les systèmes de transport des grains et de transformation des viandes afin que nos agriculteurs puissent continuer de développer leurs entreprises, de répondre à une demande mondiale croissante d'aliments produits de manière écologique et de contribuer à la prospérité de la classe moyenne. »

- Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

Le secteur agroalimentaire du Canada est un moteur de l'économie canadienne et une industrie hautement performante sur le marché mondial d'aujourd'hui. Il apporte plus de 100 milliards de dollars au PIB et emploie un Canadien sur huit.

L'industrie des grains de l'Ouest canadien a une valeur de 20 milliards de dollars.

L'industrie canadienne du boeuf contribue directement ou indirectement à l'économie avec des ventes de produits et de services totalisant 33 milliards de dollars.

Liens additionnels

