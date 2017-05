À l'enseigne des célébrations : une sculpture d'art public du cent cinquantenaire dans le parc Assiniboine







WINNIPEG, le 26 mai 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, Charlotte Bell, présidente-directrice générale de l'Association de l'industrie touristique du Canada (AITC) et Doug Eyolfson, député de Charleswood-St. James-Assiniboia-Headingley, ont dévoilé une installation d'art public Canada 150 3D au pavillon du parc Assiniboine. Il s'agit de l'une des 19 enseignes mises en évidence d'un bout à l'autre du Canada à l'occasion des célébrations du cent cinquantenaire.

Ce projet légendaire d'envergure nationale est réalisé sous l'égide de l'AITC, la voix de l'industrie canadienne du tourisme. Il a pour but de rehausser l'expérience touristique aux quatre coins du pays dans le cadre des célébrations de Canada 150. Ce projet est financé par le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire du ministère du Patrimoine canadien.

Ces lieux de rassemblement seront dotés de grandes installations d'art public illuminé en 3D arborant la mention C-A-N-A-D-A-1-5-0. Il s'agit d'un projet unique d'envergure pancanadienne qui permettra de rassembler les Canadiens et les visiteurs d'un bout à l'autre du pays pour célébrer ce jalon historique d'importance nationale, où ils pourront créer des souvenirs mémorables et les partager par le truchement de photos et des médias sociaux. Dans les semaines précédant les célébrations de la fête du Canada, ces sculptures d'art public rehausseront l'expérience de Canada 150 grâce à une brochette de lieux de rassemblement situés dans les grands centres urbains et dans les destinations touristiques notoires du Canada. Ces lieux serviront de pivot aux activités et aux festivités de Canada 150, activités et festivités qui favoriseront l'engagement des Canadiens sur les médias sociaux et le récit d'histoires.

« Au cours de cette année mémorable, les Canadiens auront l'occasion de découvrir les installations artistiques audacieuses de Canada 150, aménagées dans des villes partout au pays. Voilà une belle façon de célébrer et de manifester notre fierté! J'encourage les Canadiens de tous âges à créer des souvenirs qui ne se présentent qu'une fois par génération en prenant des photos, en racontant leurs histoires et en se rassemblant pour souligner ce qui fait du Canada un pays où il fait bon vivre » a déclaré l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

« Notre province regorge de sites plus beaux les uns que les autres et cet enseigne Canada 150 3D met en vedette un joyau de notre ville : le parc Assiniboine, a indiqué Doug Eyolfson, député, Charleswood-St.James-Assiniboia-Headingley. Le Gouvernement du Canada est heureux d'appuyer des initiatives et des activités qui mettent en valeur nos communautés uniques et dynamiques. J'invite tous les Canadiens à venir nous visiter et découvrir notre belle ville en 2017 - participez, célébrez et explorez! »

« L'industrie touristique canadienne est fière de s'associer au gouvernement du Canada et au ministère du Patrimoine canadien afin d'installer, dans diverses destinations touristiques partout au pays, des oeuvres attrayantes qui célèbrent à leur façon les 150 ans du Canada, a indiqué Charlotte Bell. Une telle initiative devient un souvenir unique et un symbole visuel fort en cette année mémorable dans l'histoire du Canada. Son partage sur les médias sociaux propagera à l'échelle mondiale des images saisissantes reflétant la beauté naturelle, les attraits touristiques et la diversité de notre grand pays. »

Le secteur touristique est un moteur important de l'économie canadienne :

Retombées économiques atteignant 91,6 milliards $

Un emploi sur 11 au pays est en lien direct avec les voyageurs

Le plus important secteur d'exportation de services au Canada - 17,2 milliards $

« C'est un honneur pour nous que d'aider à souligner le cent cinquantième anniversaire de notre pays en recevant une enseigne de Canada 150 ici au parc Assiniboine, l'une des plus grandes attractions touristiques du Manitoba », déclare Bruce Keats, chef de l'exploitation de l'Assiniboine Park Conservancy.« Il s'agit là d'une merveilleuse occasion pour les Manitobains et les touristes de créer des souvenirs mémorables et de partager leurs histoires au moment où nous célébrons ensemble l'histoire collective et variée de notre pays. »

Le secteur touristique est d'avis que cette opportunité d'amener Canadiens et visiteurs à célébrer ensemble l'histoire de notre pays soulignera encore davantage notre fierté en tant que Canadiens et nos valeurs d'inclusion et d'ouverture -, et ce, au moment où nous invitons les visiteurs en provenance de partout au pays et au monde à prendre part aux célébrations.

« L'AITC tient à remercier l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, pour son leadership et son appui dans la réalisation de ce projet unique soulignant le cent cinquantenaire du Canada, a ajouté Bell. Nous sommes aussi très reconnaissants de l'appui continu envers l'industrie touristique manifesté par l'honorable Bardish Chagger, ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, une ardente défenseure de notre secteur d'activité. »

Les enseignes Canada 150 sont d'une longueur de 36 pieds et d'une hauteur de 6 pieds. Elles demeureront en place jusqu'à la fin de l'année.

Pour de plus amples renseignements sur les enseignes Canada 150, recherchez le mot-clic #3DCanada150 ou suivez l'AITC sur Facebook ou Twitter.

À propos de l'Association de l'industrie touristique du Canada

L'Association de l'industrie touristique du Canada est la seule organisation nationale représentant l'ensemble du secteur touristique au pays, dont les retombées atteignent les 91,6 milliards $. Les membres de l'AITC incluent les services de transport aérien et ferroviaire, les administrations aéroportuaires, les organismes locaux et provinciaux de destination touristique, les hôtels, les attraits touristiques et les voyagistes

SOURCE Association de l'industrie touristique du Canada

