Nissan lance le programme de véhicules d'occasion LEAF qualifié

MONTRÉAL, QC et MISSISSAUGA, ON--(Marketwired - 26 mai 2017) - Nissan a annoncé aujourd'hui un nouveau programme qui permet de faire un pas de géant dans l'accessibilité aux véhicules électriques. Dès maintenant, il est possible d'acheter ou de louer une Nissan LEAF au Québec, issue du programme d'occasion qualifié de Nissan et d'obtenir un rabais de 4 000 $ offert par le programme Roulez électrique du gouvernement provincial. Afin de se qualifier à ce programme, les véhicules LEAF devront être de l'année-modèle 2013 ou 2014 et avoir été immatriculés à l'extérieur du Québec. Il s'agit de la toute première fois que les Québécois ont la possibilité de bénéficier d'un rabais gouvernemental à l'achat ou à la location d'un véhicule d'occasion entièrement électrique.

Le programme de véhicules d'occasion Nissan LEAF qualifié aide le gouvernement du Québec à atteindre son objectif de voir le nombre de véhicules électriques et de véhicules hybrides rechargeables sur les routes de la province grimper à 100 000 d'ici 2020. Cliquez ici pour en savoir plus sur le projet pilote pour véhicules d'occasion. Depuis le lancement de la LEAF en 2010, Nissan redéfinit la performance et l'utilité des véhicules électriques et transforme la perception de la planète entière à leur égard, demeurant le chef de file incontesté des technologies pour les véhicules électriques.

« En améliorant l'accessibilité aux véhicules électriques et leur utilité, le programme de véhicules d'occasion Nissan LEAF qualifié démontre une fois de plus l'engagement de Nissan à créer des solutions de déplacement intelligentes, explique Joni Paiva, président de Nissan Canada Inc. Le nouveau programme de Nissan, conjointement avec ses initiatives actuelles visant à mettre en place une infrastructure provinciale, jouera pour beaucoup sur l'intérêt et l'adoption des nombreux avantages de la mobilité zéro émission. Nous avons hâte de poursuivre notre croissance sur le marché des véhicules électriques au Québec. »

Les véhicules LEAF provenant des États-Unis seront modifiés par les concessionnaires Nissan LEAF certifiés afin d'être conformes à la réglementation canadienne. Voici les modifications prévues : installation d'un faisceau de fils d'origine pour les feux de jour, conversion des unités au système métrique et l'installation d'un réservoir à liquide lave-glace de 4,5 l (2,5 l sur les modèles américains). Tous les véhicules seront équipés d'une prise compatible avec les bornes de recharge rapide (niveau 3) et d'un ensemble d'hiver comprenant un chauffe-batterie, des rétroviseurs extérieurs chauffants, des sièges avant et arrière chauffants, un volant chauffant et une caméra de recul.

Nissan Canada Finance (NCF) offrira aux clients admissibles un taux de location de 3,99 % sur 36 mois pour les modèles LEAF SV et LEAF SL. Pour les clients désirant plutôt un prêt, NCF offrira un programme de prêt spécial pour ces mêmes modèles, sur 48 ou 60 mois, à des taux commençant à aussi peu que 1,99 %.

Ces véhicules d'occasion LEAF seront offerts par les concessionnaires Nissan LEAF certifiés du Québec participant. Pour être admissibles au programme, ils devront provenir de l'extérieur de la province et respecter divers critères de qualité.

Tous les véhicules d'occasion Nissan LEAF qualifiés seront assortis d'une garantie prolongée limitée du fabricant de 3 ans ou de 40 000 kilomètres*.

À propos de la Nissan LEAF

Depuis la sortie de la première Nissan LEAF de la chaîne de montage, le véhicule n'a cessé d'être célébré partout dans le monde. Il a remporté plus de 90 prix, notamment ceux de la voiture de l'année au Japon et en Europe, et le très prestigieux prix de la Voiture mondiale de l'année.

L'arrivée de Nissan dans le marché des véhicules électriques s'est produite il y a 70 ans avec la Tama. Nissan, qui s'est lancé, à l'interne, dans la recherche et le développement de la batterie pour véhicules électriques, a fait passer la technologie de l'hydrure de zinc et de nickel au lithium-ion. L'entreprise a réussi à commercialiser la première batterie au lithium-ion au monde pour un véhicule électrique en 1996 avec la Prairie Joy. Les connaissances et l'expérience acquises de ces projets ont donné à Nissan un énorme avantage sur ses concurrents et ont mené au premier véhicule électrique fabriqué en série : la Nissan LEAF.

Tous les modèles LEAF sont dotés d'un moteur synchrone de 80 kW CA capable de générer 107 HP et un couple de 187 pi-lb pour offrir une expérience de conduite très dynamique et amusante comme celle à laquelle les consommateurs s'attendent des véhicules à essence conventionnels. Contrairement aux véhicules équipés d'un moteur à combustion interne, la LEAF ne possède pas de tuyau d'échappement arrière, ce qui signifie qu'elle n'émet aucune émission de CO 2 ni aucun autre gaz à effet de serre. Les bornes de recharge rapide peuvent recharger la batterie de la LEAF à 80 % de sa pleine capacité en moins de 30 minutes.

* Des restrictions s'appliquent. Pour en savoir plus, communiquez avec un concessionnaire Nissan.

À propos de Nissan Amérique du Nord

Les activités de Nissan en Amérique du Nord comprennent le design automobile, l'ingénierie, le financement aux entreprises et aux particuliers, la vente, la commercialisation, la distribution et la construction automobile. Dans le cadre de son Programme vert, Nissan s'emploie à assainir l'environnement; l'entreprise a d'ailleurs été reconnue partenaire ENERGY STARMD chaque année depuis 2010 par la United States Environmental Protection Agency. Pour en savoir plus sur Nissan Amérique du Nord et la gamme complète de véhicules Nissan et INFINITI, visitez le www.NissanUSA.com et le www.INFINITIUSA.com. Nous vous invitons également à consulter nos communiqués américains à NissanNews.com et INFINITINews.com.

À propos de Nissan Motor Co., Ltd.

Nissan est un constructeur automobile d'envergure mondiale offrant une gamme complète de plus de 60 modèles sous les marques Nissan, INFINITI et Datsun. Pendant l'exercice 2016, l'entreprise a vendu plus de 5,63 millions de véhicules dans le monde, générant un chiffre d'affaires de 11,72 billions de yens. Nissan conçoit, fabrique et commercialise le véhicule entièrement électrique qui s'est le plus vendu au monde, la Nissan LEAF. Son siège social mondial, situé à Yokohama, au Japon, dirige ses activités dans six régions : ANASE et Océanie; Afrique, Moyen-Orient et Inde; Chine; Europe; Amérique latine; et Amérique du Nord. Nissan emploie 247 500 personnes dans le monde et est partenaire du constructeur français Renault depuis 1999, en vertu de l'Alliance Renault-Nissan. En 2016, Nissan a acquis 34 % des parts de Mitsubishi Motors, qui est devenu le troisième membre de l'Alliance. Celle-ci vend près de 10 millions de véhicules par année.

Pour en savoir plus sur nos produits et nos services, et sur notre programme de mobilité durable, visitez le www.nissan-global.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, @NissanMotor.

À propos de Nissan Canada Inc.

Nissan Canada Inc. (NCI) est la filiale canadienne de vente, de commercialisation et de distribution de Nissan Motor Company Limited et de Nissan Amérique du Nord, Inc. NCI emploie directement 306 personnes à temps plein dans ses bureaux de Vancouver (C.-B.), Mississauga (Ont.) et Kirkland (Qc). Il existe 194 concessionnaires Nissan indépendants, 41 détaillants INFINITI et 45 concessionnaires de véhicules commerciaux Nissan au Canada. Pionnière de la mobilité sans émission, Nissan a écrit une page d'histoire avec le lancement de la LEAF, le premier véhicule entièrement électrique abordable et vendu à grande échelle. Cette voiture a d'ailleurs récolté de nombreuses distinctions internationales, notamment, en 2011, les prestigieux prix de Voiture européenne de l'année et de Voiture mondiale de l'année.

Pour en savoir plus sur Nissan Canada et sur la gamme complète de véhicules Nissan et INFINITI, visitez le www.nissan.ca et www.infiniti.ca.

