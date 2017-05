Montréal est la première ville à tenir un Sommet SingularityU Canada satellite







Montréal participe officiellement à l'expérience SingularityU Canada pancanadienne réunissant des leaders locaux et internationaux dans des communautés à l'échelle du pays

MONTRÉAL, le 26 mai 2017 /CNW/ - Plus de 300 Montréalais vont se réunir les 11 et 12 octobre prochains, avec le soutien de Sid Lee, de District 3 et de l'Université Concordia, dans les bureaux de Sid Lee afin de prendre part à des rencontres inédites sur l'avenir de l'énergie, de la mobilité, des soins de santé et de la finance dans le cadre du Sommet SingularityU Canada en direct. L'événement local permettra à des étudiants, entreprises en démarrage et autres esprits curieux de discuter de l'impact des technologies comme l'intelligence artificielle, la nanotechnologie et la médecine numérique sur notre façon de vivre et de travailler, et du rôle que Montréal, le Québec et le Canada jouent pour forger notre avenir collectif.

« À Sid Lee, nous croyons que la créativité est une source et un catalyseur d'expériences inspirantes, a jouté J.-F. Bouchard, président de Sid Lee et C2. Comme nous avons pu le constater cette semaine avec C2, le Canada et Montréal sont des creusets d'innovation. En amenant le Sommet SingularityU Canada à Montréal, nous mettons à profit les conversations et l'inspiration émanant de C2 et aidons à développer le dynamique écosystème de l'innovation montréalais. »

Le Sommet fera passer les participants de l'inspiration à l'action en réunissant les plus grands experts du globe provenant de SingularityU (SU), comme Peter H. Diamandis, Salim Ismail, Lisa Solomon et d'autres, et des leaders canadiens issus du milieu des affaires, du monde de la technologie et du gouvernement.

District 3, à Montréal, est le catalyseur local qui a pris les choses en main afin de veiller activement à ce que la communauté montréalaise prenne part à cette conversation importante. « District 3 a pour mission d'aider les gens à faire en sorte que leurs rêves deviennent une réalité et que leurs idées aient impact qui cadre parfaitement avec la mission du Sommet SingularityU Canada consistant à améliorer l'avenir du Canada - et du monde - en incitant et en habilitant les Canadiens à s'approprier les grandes idées qui s'attaquent aux défis les plus importants de l'humanité, a indiqué Xavier-Henri Hervé, directeur général et mentor de District 3. Nous sommes ravis de travailler avec Sid Lee pour amener le Sommet SingularityU Canada à Montréal. »

Le Sommet SingularityU Canada marque le début d'une présence permanente de SingularityU au Canada. L'équipe, qui cherche à bâtir une communauté SingularityU Canada inclusive pancanadienne, collabore étroitement avec des centres d'innovation, des institutions d'enseignement et des ONG partout au pays afin de catalyser un nouveau mouvement.

« Le Canada a une occasion unique et opportune de montrer au monde toutes les choses incroyables qui se passent au pays. C'est le moment idéal d'avoir un impact profond sur les grands défis mondiaux comme les soins de santé, la prospérité, l'énergie, l'eau et la nourriture, a déclaré Oren Berkovich, chef de la direction du Sommet SingularityU Canada. Notre mission consiste à inciter et à habiliter les leaders et les entrepreneurs de tout le pays à changer l'avenir du Canada en réglant certains des plus grands problèmes du monde. »

Commencez votre aventure aujourd'hui même en regardant la bande-annonce du SingularityU Canada Summit. Les places étant limitées, réservez la vôtre en visitant : www.SingularityUCanadaSummit.Org

À propos du Sommet SingularityU Canada

Le Sommet SingularityU Canada marque le lancement au Canada d'un nouveau mouvement destiné à réunir les plus grands penseurs canadiens et internationaux afin d'inciter les Canadiens à forger l'avenir du Canada et à avoir un impact mondial. Il s'agit d'une tribune qui permettra d'avoir un véritable débat et des discussions hors de l'ordinaire sur l'impact que les technologies comme l'intelligence artificielle, la nanotechnologie et la médecine numérique auront sur notre façon de vivre et de travailler. Le Sommet SingularityU Canada se tiendra les 11 et 12 octobre à Evergreen Brickworks à Toronto, en Ontario, après quoi il aura lieu tous les ans dans une ville différente.

La création du pendant canadien de la Singularity University a été possible lorsqu'un mouvement local de Canadiens qui sont des anciens de la SU a réuni un groupe visionnaire de membres fondateurs parmi lesquels la Banque Scotia, BMO, CIBC, le CN, Deloitte, FairVentures, Goodmans LLP, Google, le gouvernement de l'Ontario, Groupe Financier Banque TD, RBC, Rogers Communications et Suncor. Ce collectif inaugural a pour mission de partager le savoir exponentiel et l'esprit audacieux de la SU avec les Canadiens de tout le pays.

Le groupe collabore étroitement avec des centres d'innovation, des institutions d'enseignement et des ONG des plus avant-gardistes de partout au pays afin de créer un réseau pancanadien de partenaires souhaitant se réunir afin de discuter du rôle que joue le Canada pour façonner notre avenir collectif.

À PROPOS DE LA SINGULARITY UNIVERSITY

La Singularity University (SU) est une communauté mondiale d'apprentissage et d'innovation qui utilise des technologies exponentielles pour relever les plus grands défis du monde et forger un avenir prospère pour tous.

La SU permet à des particuliers et des organisations d'apprendre, de nouer des contacts et de concevoir des solutions révolutionnaires grâce à des technologies accélératrices comme l'intelligence artificielle, la robotique et la biologie numérique. Sa communauté internationale, qui regroupe plus de 110 pays, comprend des entrepreneurs, sociétés, organismes de développement, gouvernements, investisseurs et institutions d'enseignement. La communauté SU, qui est à l'origine de plus de 370 initiatives ayant un impact, suscite des changements positifs dans les domaines de la santé, l'environnement, la sécurité, l'éducation, l'énergie, l'alimentation, la prospérité, l'eau, l'espace, la résilience aux catastrophes, les abris et la gouvernance.

Société à but lucratif certifiée, la SU a été fondée en 2008 par Ray Kurzweil et Peter Diamandis, des innovateurs de renom, et elle s'est associée à de grandes organisations comme Google, Deloitte, Genentech et l'UNICEF. La SU a son siège social au NASA Research Park dans Silicon Valley.

